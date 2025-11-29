‘Govorili su mi da nisam normalan što ne želim u Dinamo, a Jagušić je nadrastao HNL i zaslužuje SP’

Podijeli :

Nadmašiti lanjsku sezonu Slaven Belupa nije nimalo lako, ali Mario Gregurina na dobrom je putu. Najmlađi trener SHNL-a dao je ekskluzivni intervju Sport Klubu u kojem je otkrio kako je odbio otići s Marijom Kovačevićem u Dinamo i kako je sudjelovao u stvaranju opakog igrača kao što je Adriano Jagušić danas.

Da je netko prije početka sezone rekao da će nakon 14 kola SHNL-a Slaven Belupo biti treći, odmah iza Hajduka i Dinama, vjerojatno bi mu malo tko vjerovao.

Jer nakon izvrsne lanjske sezone u kojoj je Slaven Belupo igrao finale Kupa i došao na bod od povratka u Europu, postojao je opravdan oprez po pitanju toga mogu li Farmaceuti ponoviti takva izdanja i u novoj sezoni. Tim više što su izgubili i trenera Marija Kovačevića koji je otišao u Dinamo.

Ipak, u Koprivnici je ostao jedan od njegovih pomoćnika Mario Gregurina. Odbio je poziv s Maksimira i odlučio nastaviti ondje gdje je Kovačević stao. Ali ovaj put samostalno, kao glavni trener, ujedno i debitant. Sa samo 37 godina najmlađi je trener SHNL-a i malo je reći da se sjajno snašao.

Slaven je uoči 15. kola treći u poretku s 21 bodom, uz pobjedu nad Osijekom te remijima protiv Hajduka i Rijeke. Bez poraza je evo točno dva mjeseca, od 28. rujna i okršaja s Dinamom na Maksimiru.

Koji je razlog sada već kontinuirano dobrih rezultata i hoće li se Europa vratiti u Koprivnicu, pokušali smo saznati od samog Gregurine, s kojim smo razgovarali u prostorijama stadiona Ivan Kušek Apaš.

Kad ste preuzimali klupu nije bilo jednostavno nadmašiti lanjsku sezonu finale Kupa, blizu Europe, ali super za sada gurate. U čemu je tajna?

”Nije bilo lagano, ali vjera u rad u stožer i igrače davala nam je nadu da će to biti dobro. Dovoljno dugo smo bili zajedno jer većina stožera ostala je ista. Shvatili smo da imamo potentnu momčad i da ima rezervi u igračima koji su ostali. Morali smo ih dovesti do određene razine i njima dodati dva, tri ciljana pojačanja. Zasad se pokazalo da smo pogodili s analizom. Ide nam dobro, moramo ostati čvrsto na zemlji.”

Koliko ste naučili iz rada s Kovačevićem i koliko je ovo nastavak te priče ili je to isključivo Vaša drukčija priča?

”Kad smo se Mario i ja prvi put susreli i dogovarali za suradnju, razgovarali smo o nogometu i on se složio s mojom vizijom. Razmišlja na gotovo identičan način. Hvala mu što mi je prepustio da vodim dosta toga i ispalo je dobro. Na istoj smo valnoj duljini. Naučio sam puno od njega u smislu komunikacije s igračima.”

Nogometni postulati ostaju isti?

”Da, čim smo se dogovorili išli smo u istom smjeru. Uveli smo neke male promjene na temelju analize iz prošle sezone, gdje možemo biti bolji. Za sada ide u dobrom smjeru.”

Zadovoljni ste pojačanjima?

”Jesmo, ali imamo problem s Ivanom Božićem koji bi nam sigurno donio puno da se nije dogodio problem skočnog zgloba i operacije. Bit će spreman za proljeće. Karlo Išasegi bio je u top 3 igrača priprema i zadnji trening pred prvo kolo se ozlijedio. Prvih par kola smo imali probleme jer se ozlijedio i Krušelj, pa Jakir… Imali smo problem s bekovima pa smo se tražili prvih 5-6 kola.”

Nakon tri poraza u prva četiri kola, je li bilo pritiska na Vas pogotovo jer ste najmlađi trener u ligi?

”Sa strane ljudi oko kluba osjetilo se da ima dosta upitnika. Ali mi smo znali gdje je problem i da će to biti dobro. Napravili smo ponajbolje pripreme u zadnjih desetak godina i po povratku iz Slovenije zadnjih tjedana zbog promjene travnjaka na naš malo tvrđi u dva dana ostali smo bez šestorice igrača. Otišli smo u Osijek na generalku poraz i trebalo je tim igračima dva, tri tjedna da saniraju ozljede i još par tjedana da uhvate formu. Ostali smo čvrsto na zemlji, vjerovali u proces.”

Smatrate li da treneri u HNL-u dobivaju dovoljno vremena i strpljenja?

”Sigurno ne dobivaju, ali shvaćam i uprave. Rezultat je mjerilo svega, a u ovoj ligi ako u prvih desetak kola zaostajete to je do kraja sezone čupanje. Ako se odlučimo za nešto, treba stati iza toga, pogotovo jer klubovima nedostaje identitet prema kojem će birati trenere. Pa pod cijenu da se i ispadne iz lige, iako možda glupo zvuči.”

Najmlađi ste trener u ligi (37), je li prilika stigla u pravo vrijeme ili ste imali dvojbe jer nije čest slučaj da prvi seniorski posao bude u prvoj ligi.

”Mislim da je stigla u idealno vrijeme. Prošao sam mlađe pionire, pionire, kadete i juniore pa bio pomoćnik u seniorima. Kad sam dolazio kao pomoćnik Mariju, između sebe u klubu bio je dogovor da bih ja trebao biti sljedeći. Malo sam se i psihički počeo pripremati. A onda se dogodio odlazak Kovačevića u Dinamo gdje sam ja bio pozvan otići s njim. Tu je u nekom trenutku bila mala dilema, ali iznutra kad ti neki glas govori da imaš svoj put onda nije bilo problema.”

Je li bilo teško odbiti Dinamo? Jesu li Vam govorili da ste ludi?

”U sebi se nisam lomio, ali 99 posto ljudi s kojima sam pričao su mi govorili da nisam normalan. Par uskih prijatelja koji me dobro poznaju znaju kako razmišljam i nikad nije bilo upitnika.”

Ove sezone super Vam ide, ali velika je gužva na tablici. Kakve su ambicije bile prije sezone?

”U samom startu smo pričali da se želimo što prije stabilizirati u sredini. Paralelno s time razviti i promovirati mlađe igrače. Mi smo klub koji živi od prodaje. Za sada oboje ide jako dobro. Sad ove zime moramo napraviti prave poteze za dugoročni rad.”

Ima li ponuda za Vaše igrače osim Adriana Jagušića ili barem upita? I hoće li biti novih igrača ove zime?

”Ulazni transferi ovise o odlascima. Ako ostanemo u ovom rosteru, nećemo nikoga dovoditi. Koliko znam, ima upita za gotovo sve igrače prema naprijed. Krila, špicevi… Vrlo vjerojatno će doći do nekog izlaznog transfera.”

Kakav je osjećaj imati Jagušića?

”To je malo duža priča. Mi smo prošli četiri godine zajedno kroz kadete, juniore i sada seniore. Iako nije bilo uvijek tako. Jedno je trenažni proces, a drugo komunikacija, analiza i osvješćivanja igrača što mu je potrebno za iskorak. Kad on sam u sebi prelomi da želi sve podrediti tome, onda je to to. A to ne dolazi preko noći. Čast mi je i zadovoljstvo voditi takvog igrača. Drago mi je da je došao iz naše škole nogometa.”

Koliko je tu Vaša zasluga? Kaže da Vas je oduvijek jako cijenio.

”Sigurno ima zasluga, ali prioritet je škole nogometa razvoj igrača, neovisno o rezultatu. Cilj je razviti igrača za seniore. To znači da moramo neke stvari istrpjeti i dati puno više šansi i minuta nekom igraču ako procijenimo da je taj. Iskreno se nadam da će Adriano postati i A reprezentativac i napraviti pravu karijeru. Sad je on isplivao, ali imamo mi još igrača koji bi mogli doći na njegovu razinu.”

Nagledali ste se njegovih eurogolova i u mlađim uzrastima, je li oduvijek imao takvu ljevicu?

”Jest. Iako je i oko njega bilo upitnika oko igre jedan na jedan, moći ponavljanja, faze obrane… To morate analizirati sa 17 godina i prilagoditi trenažni proces onim najboljima.”

Je li poslušan ili se nekad mladenački zaigra pa zaboravi na ono što mora raditi na terenu?

”Sluša sve, odgovoran je. Promijenio je način razmišljanja i obrambenu ulogu zadnje dvije godine maksimalno. Prema naprijed, udarac, kreacija i vizija, te stvari nikad nisu bile upitne. Ključno je bilo da u visokom intenzitetu može ponavljati 90 minuta i to je sad na zavidnoj razini. Spreman je za ozbiljan nogomet.”

Je li nadrastao HNL i može li odmah u inozemstvo?

”Mislim da jest. Koja je to razina kluba, teško je pričati, ali samo se nadam da klub u koji dođe jednog dana, on bude taj, jedan od nositelja momčadi. Takvi igrači zaslužuju da im se nekim dijelom podredi momčad i ideja nogometa. Bila bi šteta da ode nekamo pa bude jedan od. Treba mu neki međukorak, karikiram Hoffenheim, Brugge… A onda je spreman za top razinu.”

A biste li voljeli da Adriano ostane do kraja sezone u Slavenu?

”Apsolutno bih to volio. Ali to su moje želje. Interes kluba je ispred toga. Ovisno o ponudama, vidjet ćemo što ćemo napraviti.”

S kime biste ga usporedili iz svojih igračkih dana?

”Unikatan je. Kao desetka, a opet ima moć ponavljanja koja u to vrijeme prije 15-ak godina nije bila uobičajena za tu poziciju. Kompletan je.”

Da se danas radi lista za SP, bi li Adriano imao mjesto?

”Mislim da ga zaslužuje.”

Bi li bio rizik da ove zime napusti Slaven pa se u novom klubu ne afirmira na vrijeme i ostane bez mjesta na SP-u?

”Fantastično razmišlja, previše zrelo za te godine. Da sad ode u neki top klub, pitanje je bi li igrao. Na dobrom je putu i za njega je najbolje da ostane do kraja sezone. U komunikaciji sam sa stožerom U21 reprezentacije i oni ga vide jako blizu mjesta na SP.”

Ima tu još mladih i nadarenih igrača u Slavenu poput Šivaleca, Aščića…

”Tu je i mladi Bošnjak, Krušelj, doći će još mlađi. Moramo ih u pravo vrijeme priključiti, da ne bude prerano i da dobiju pravi podražaj. Imamo i B momčad u vidu Koprivnice. Imamo poligon za razvoj. Treba samo raditi s njima i u pravo vrijeme ih gurnuti.”

Koliko znači imati u svlačionici Tomislava Božića i Iliju Nestorovskog i je li neobično biti trener nekom tko je stariji od Vas?

”Kad imate takvu dvojicu, koji su primjer u ponašanju i odrađivanju treninga, onda nemate problem ni s mlađima. To su dvojica kapetana iza kojih su velike karijere i gušt mi je raditi s njima.”

Pokazuju li trenerske sklonosti?

”Koliko znam, Ilija je već upisao u Makedoniji tečaj, a Tomislav ima namjeru završiti akademiju.”

Kad vidite igrače u dubokim 30-ima igraju, je li Vam žao što je Vaša igračka karijera rano prekinuta zbog ozljeda?

”Drago mi je da igrači u tim godinama igraju na toj razini, ali meni nije žao. U pravo vrijeme sam odlučio da je dosta, osjetio sam zadnje dvije, tri godine da mi tijelo ne da više, a da imam ono nešto za trenerski dio.”

Tko Vas je najviše trenerski oblikovao?

”Mile Petković. On me uveo u prvih 11 Slavena i naučio me disciplini, poštivanju suigrača i stožera. On je na mene imao najveći utjecaj. Ali moram spomenuti i Đuru Bešija koji je moju generaciju vodio kroz školu nogometa.”

Trenerski uzori?

”Zadnjih desetak godina gledali smo Liverpool, City… Klopp i Pep su ljudi kojima se divim.”

U kojoj biste ligi voljeli raditi?

”U Engleskoj. Znam da je to ekstremno teško. To su snovi… Vidjet ćemo. Ali sad nimalo ne razmišljam o tome. Fokus je samo na Slavenu i da ovu sezonu završimo što bolje.”

Protiv koga Vam je najteže igrati u ligi?

”Izdvojio bih Lokomotivu i kolegu Jelavića koji preferira nogomet kao i mi. Ne da ti puno prostora ni vremena. Protiv njih nam je bilo najteže i bit će i u budućnosti. Jelavić zaista radi fenomenalan posao.”

A Dinamo, Hajduk, Rijeka – protiv koga je najlakše, a protiv koga najteže?

”To dosta ovisi o igračima koji nastupaju u tim utakmicama. Kad igra neki majstor poput Livaje ili Petkovića… Puno ovisi o postavci i igračima. Odgovor nije univerzalan, već specifičan.”

Ali protiv svih ste pokazali da možete igrati.

”Da i to me veseli. Ali možemo samo kad smo svi na sto posto. Ako jedan nije, već ste u problemu. Na nama je da ih stalno držimo u fokusu i napetima.”

Tko je favorit za naslov i može li netko ugroziti Hajduk i Dinamo?

”Teško će se netko treći uključiti. Do samog kraja će biti utrka Dinama i Hajduka. Malu prednost dao bih Dinamu zbog šireg rostera.”

Nije lako Kovačeviću, čujete li se s njim?

”Sigurno mu nije lako. To je velik klub u kojem se gleda svaka greška, svaki mig. Želim mu svako dobro i zdravlja prije svega. On je sposoban to sve podnijeti i izvesti na pravi put. To je klub koji očekuje prvo mjesto i dobre igre, ali on je sposoban.”

Da Vam istog dana dođu ponude Dinama i Hajduka, gdje bi otišli?

”Teško je iz ove situacije na to odgovoriti. Sigurno da smo mi sa sjevera nešto bliži Zagrebu i Dinamu. Teško pitanje.”

Što radite u slobodno vrijeme?

”Primarno sam s obitelji. Imam suprugu i dvije prekrasne kćerke. To mi je prioritet.”

Sudjelovali ste u zadnjim europskim utakmicama Slavena 2012., u jednoj od njih zabili ste i gol za pobjedu, protiv Athletic Bilbaa. Kako sad s odmakom gledate na tu epizodu, čuvate li možda neku uspomenu poput dresa i možete li kao trener vratiti Koprivnicu u Europu?

”Imam dres svoj i od igrača Bilbaa. Ne sjećam se s kime sam se mijenjao. Prekrasni osjećaji nakon pobjede, pa i u cijelom tom periodu 3-4 godine gdje smo igrali sjajno i Europu svake godine. U nekim ludim snovima mi u stožerum Vedran Purić i Mateas Delić, maštamo o tome da vratimo klub u Europu. Nitko sretniji od nas, vjerujte mi. Sva trojica smo igrali tu utakmicu.”