Gotovo je!? Dogovoren povratak Livakovića u Dinamo, evo koliko će Modri platiti Feneru

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Čini se kako je saga konačno gotova!

Navijači Dinama napokon su dočekali vijest koju su priželjkivali mjesecima – Dominik Livaković navodno se vraća na Maksimir! Prema informacijama koje prenose 24sata, dogovor između Dinama i Fenerbahčea je postignut te će se hrvatski reprezentativni vratar priključiti Modrima na posudbi do kraja sezone.

Dinamo bi turskom klubu za posudbu Livakovića trebao platiti 300.000 eura, a u ugovor nije uključena klauzula o otkupu. Očekuje se da će Livaković već u srijedu doputovati u Zagreb, obaviti liječničke preglede i staviti se na raspolaganje Mariju Kovačeviću.

Iako trenutačni dogovor podrazumijeva samo posudbu, u Maksimiru su uvjereni kako je ovo tek prvi korak prema trajnom povratku dugogodišnjeg čuvara mreže.

Zvonimir Boban i vodstvo Dinama planiraju tijekom ljeta otvoriti nove pregovore s Fenerbahčeom s ciljem konačnog otkupa ugovora i dugoročnog zadržavanja Livakovića u plavom domu.

Za trenera Kovačevića ovo je iznimno važno pojačanje u borbi za naslov prvaka. Livaković bi se po povratku odmah trebao nametnuti kao jedan od lidera momčadi i ozbiljan kandidat za kapetansku traku, bez obzira na to što se Ivan Filipović posljednjih tjedana profilirao kao prva vratarska opcija.

Povratak u Dinamo dobra je vijest i za izbornika Zlatka Dalića. Redovite minute u poznatom okruženju omogućit će Livakoviću da u optimalnoj formi dočeka Svjetsko prvenstvo u SAD-u, gdje bi ponovno trebao biti prvi izbor među vratnicama hrvatske reprezentacije. Dinamo tako dobiva sigurnost na golu u završnici sezone, a Vatreni mirnog i spremnog čuvara mreže za najveće izazove koji slijede.