Gorica prodala napadača, evo gdje nastavlja karijeru

HNK Gorica

HNK Gorica potvrdila je transfer Filipa Čuića u poljski Pogoń Szczecin, gdje će 23-godišnji napadač nastaviti karijeru.

Riječ je o jednom od financijski značajnijih izlaznih transfera u povijesti kluba, čime je još jednom potvrđen smjer razvoja i afirmacije igrača u velikogoričkoj sredini.

Čuić je u Goricu stigao u siječnju prošle godine, a u 40 službenih nastupa postigao je sedam pogodaka uz dvije asistencije. Tijekom boravka u klubu istaknuo se profesionalnim pristupom i kontinuiranim napretkom, što mu je i otvorilo vrata inozemnog angažmana, stoji u objavi Gorice.

U mlađim kategorijama nastupao je za Hajduk, a za prvu momčad Bijelih upisao je deset nastupa i jedan pogodak. Nakon odlaska iz Splita prešao je u Lokomotivu, gdje je proveo jednu polusezonu i odigrao sedam utakmica prije dolaska u Goricu.

U klubu su mu zahvalili na doprinosu i poželjeli mnogo uspjeha u novom poglavlju karijere.