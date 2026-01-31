GORICA – HAJDUK 1:0 / Rebić na ziceru pogodio – Livaju! Hajduk očajnički traži izjednačenje

Gorica i Hajduk od 15 sati u Turopolju otvaraju subotnju akciju 20. kola SHNL-a. Nakon što su oba sastava poražena u prvoj utakmici nastavka sezone, jasno je koliko bi trijumf dobro došao i Mariju Careviću i Gonzalu Garciji. Novi bi poraz definitivno na površinu izbacio još više dvojbi po pitanju kvalitete igračkog kadra i sposobnosti ostvarenja ovosezonskih ciljeva. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
90'+6
Kraj utakmice, Gorica i Mario Carević slave veliku pobjedu protiv Hajduka! Zasluženo, premda je Hajduk u drugom dijelu pokazao nešto više i mogao je izjednačiti pred kraj.
Ovim rezultatom jako su zadovoljni i u Dinamu jer će u ponedjeljak protiv Vukovara imati priliku pobjeći Splićanima na čak sedam bodova.
90'+5
Matijaš brani! Sjajna reakcija Goričina vratara na udarac Livaje glavom!
90'+4
Novi korner za Hajduk, možda i posljednja šansa. Stigao je i Silić na skok, na kraju je Rebić pucao preko gola.
90'+3
Izvrsna intervencija Perića, oduzeo je čisto loptu Pukštasu u kaznenom prostoru.
90'+2
Pokoškali su se Šarlija i Čuić, došli lice u lice jedan protiv drugog. Čulina im je pokazao žute kartone i igra se nastavlja.
90'
Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.
87'
Kakva sada šansa Rebića! Ovo je bivši Vatreni morao iskoristiti...
Brajković je ubacio s desne strane na Rebića koji je sa sedam metara pogodio - Livaju! Hajdukova 'desetka' u tom je trenutku ležala na travnjaku koji metar dalje. U nastavku akcije probao je i Pukštas, ali opet je Matijaš prvi stigao do lopte.
86'
Nakon prvog kornera Gorice, uslijedio je osmi Hajdukov.
Izveo ga je Brajković, u petercu je nastala velika gužva, ali nitko od gostujućih igrača nije uspio uputiti šut. Na kraju je loptu prigrlio Matijaš.
81'
Vrijedni Pukštas osigurao je novi korner Hajduku, ali nakon nekoliko centaršuteva loptu je zgrabio domaći vratar Matijaš.
Sve je manje vremena za Hajduk da izbjegne drugi uzastopni poraz na startu drugog dijela sezone.
79'
Reagira sada i Carević. Kapetana Pršira mijenja još jedan kvalitetan igrač na lopti, Pavičić.
