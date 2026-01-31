GORICA – HAJDUK 1:0 / Rebić na ziceru pogodio – Livaju! Hajduk očajnički traži izjednačenje

Kraj utakmice, Gorica i Mario Carević slave veliku pobjedu protiv Hajduka! Zasluženo, premda je Hajduk u drugom dijelu pokazao nešto više i mogao je izjednačiti pred kraj.

Ovim rezultatom jako su zadovoljni i u Dinamu jer će u ponedjeljak protiv Vukovara imati priliku pobjeći Splićanima na čak sedam bodova.