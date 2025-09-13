Goran Tomić više nije trener Istre

Nogomet 13. ruj 2025
Slaven Belupo upisao je pobjedu nad Istrom rezultatom 2:1 u susretu šestog kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli u 21. minuti golom Advana Kadušića, no domaćin je ubrzo preokrenuo – Josip Mitrović izjednačio je u 33., a pobjednički pogodak postigao je Ilija Nestorovski u 77. minuti.

Slaven je tako stigao do devetog boda u sezoni, dok je Istra ostala na pet. Ova utakmica bila je i oproštajna za trenera Gorana Tomića, kojem je to bio posljednji nastup na klupi pulskog kluba.

“Goran Tomić više nije glavni trener seniorske ekipe NK Istra 1961. Gospodin Tomić je zeleno žute preuzeo u lipnju ove godine te nakon priprema, momčad poveo u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvarenih trenutnih pet bodova.

Ovim putem zahvaljujemo treneru, kao i cijelom stručnom stožeru, na dosadašnjoj suradnji i profesionalnosti. Sretno u nastavku!”, objavio je istarski klub.

Tomićev posao dodatno je otežala prodaja četvorice ključnih igrača – Matea Lisice, Morisa Valinčića, Lovre Majkića i Giorgija Gague – dok se nova pojačanja još nisu dokazala.

