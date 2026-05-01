Gonzalo Garcia na meti je dortmundske Borussije

xCelinaxLeiersx via Guliver Image

Klub koji vodi hrvatski trener Niko Kovač navodno pokazuje interes za mladog napadača Real Madrida, 22-godišnjeg Gonzala Garciju.

Iako nije među prvim opcijama trenera Reala, Garcia je ove sezone ipak skupio 34 nastupa u svim natjecanjima, što pokazuje da dobiva određenu minutažu i prilike u rotaciji momčadi.

Njegove igre privukle su pažnju nekoliko klubova, a među njima se spominje i Borussia Dortmund. Njemački klub, međutim, ne prati samo njega, već i druge mlade napadače poput Fisnika Asllanija i Nicola Tresoldija, dok još procjenjuje širi popis potencijalnih pojačanja za napad.

U ovoj fazi radi se o interesu i praćenju igrača, a eventualni transfer ovisit će o Realovim planovima i tome koliko bi Garcia bio dostupan za odlazak.