Samo na SK: Počinje nam La Liga, danas su na rasporedu dvije fantastične utakmice

Prvu utakmicu nove sezone La Lige igrat će Alaves i Getafe. Utakmica je na rasporedu od 19:30, a možete je pratiti na našem SK3 kanalu. Getafe je osvojio sedmo mjesto prošle godine i tako izborio europske kvalifikacije, dok je Alaves bio 14. Komentator će biti Zoran Grgić.

Drugu i posljednju utakmicu dana na Sanchez Pizjuanu igrat će Sevilla i Rayo Vallecano. Utakmica je na rasporedu od 21:30 na našem SK1 kanalu. Seviila se do kraja prošle sezone borila za opstanak, dok je Rayo bio nadomak sedmog mjesta i europskih kvalifikacija. Kroz utakmicu će vas voditi Ivan Hodoba.

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Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.