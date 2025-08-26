Glavni tajnik HNS-a o slučaju Sučić: ‘Apsolutno je bespredmetno analizirati odluke izbornika Dalića’

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Strasti su se uzburkale u hrvatskoj reprezentaciji kada je riječ o slučaju Luke Sučića.

Podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić je privremeno udaljio Luku Sučića iz reprezentacije nakon što je veznjak Real Sociedada tijekom okupljanja otišao na sestrino vjenčanje. Tako Sučića nema na popisu za rujanske utakmice protiv Farskih Otoka (5. rujna) i Crne Gore (9. rujna).

U razgovoru za Večernji list takvu odluku prokomentirao je i glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina:

“Apsolutno je bespredmetno analizirati odluke izbornika Dalića, koji u njihovu donošenju ima potpunu autonomiju i podršku Saveza. Njegovi rezultati daju mu puni kredibilitet i autoritet da sam važe svoje odluke. Što se tiče konkretno Sučića, imidž hrvatske reprezentacije i njezin kult građen je godinama, a izbornik ga svojim načinom rada samo osnažuje”, rekao je Svetina u razgovoru za Večernji list.

Svetina je nakon toga dodao:

“Izbornik uživa apsolutnu podršku Saveza, kao što ju je uživao i 2021. godine kada je Hrvatska eliminirana u osmini finala Eura. Tada je predsjednik Kustić čvrsto stao iza Dalića, a on nam je to uzvratio osvojivši broncu na SP-u u Kataru. Te osvojivši srebro u Ligi nacija.”