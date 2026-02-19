Glasner nakon Zrinjskog: Sosa? Ne znam što Dalić planira, danas je bio dosta aktivan

Podijeli :

AP Photo/Armando Franca via Guliver Images

Trener Oliver Glasner osvrnuo se na prvu utakmicu doigravanja UEFA Europa Conference League u kojoj je njegov Crystal Palace FC u Mostaru odigrao 1:1 protiv HŠK Zrinjski Mostar.

Engleska momčad veći je dio susreta držala kontrolu nad posjedom i povela pogotkom Ismaïla Sarra dvije minute prije odmora, ali je u nastavku Karlo Abramović nakon brze kontre zabio za izjednačenje prvaka BiH. Putnik u sljedeću fazu bit će poznat nakon uzvrata za tjedan dana na stadionu Selhurst Park.

Glasner je priznao da njegova momčad u drugom poluvremenu nije učinila dovoljno da zaključi utakmicu, ali je uvjeren u prolazak dalje. “Očekivali smo tešku utakmicu i takva je i bila. Činilo se da smo dobro krenuli, ali onda smo izgubili na izravnosti prema njihovu golu”, izjavio je Glasner.

“Imali smo kontrolu, ali nismo bili pretjerano opasni. Ipak, poveli smo prije odmora. No, kao što sam rekao i uoči utakmice, nedostaje nam dosljednosti kroz svih 95 minuta, a tako je bilo i danas. Kontrolirali smo igru, a onda napravili jednu laku pogrešku.”

“Zrinjski je zabio i to je nogomet… Vratila im se vjera, publika ih je podigla i postalo je teško”, nastavio je Glasner. “Bilo je tu i malo nesreće, no s druge strane bili smo ranjivi u tranziciji u dvije, tri situacije, a oni su to dobro iskoristili. Dakle, ovo je tek poluvrijeme i sada to moramo riješiti kod kuće, na Selhurstu.”

Glasner je prvi put od početka izveo napadački trojac Sarr, Strand Larsen i Brennan Johnson, pri čemu su posljednja dvojica debitirala za Palace u europskim natjecanjima. Austrijski strateg smatra da će im trebati vremena da pronađu pravi ritam.

“Bilo je nekoliko nesporazuma u napadu. To je sasvim normalno i spomenuo sam to čim sam stigao u klub. Potrebno je malo vremena da se igrači međusobno upoznaju”, pojasnio je Glasner. “Naravno, pritisak uvijek postoji. Želite pobjedu i trud je neupitan, ali moramo raditi na toj dosljednosti.”

Unatoč remiju, Glasner je pohvalio navijače koji su doputovali u Bosnu i Hercegovinu te se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu. “Hvala svim navijačima Palacea koji su nas bodrili do samog kraja. Osjećali smo se vrlo dobrodošlo, svi su ovdje na stadionu bili iznimno srdačni i prijateljski raspoloženi. Hvala im na tome”, zaključio je Glasner.

Na kraju je komentirao i Bornu Sosu, koji je započeo susret: “Doveli smo ga da igra, danas je dobio minutažu, imao je nekoliko dobrih situacija. Voljeli bismo ga vidjeti više jedan na jedan, da više napada i bude aktivniji, jer ima kvalitetu. I za njega je bitno da podigne formu i više igra, ne povremeno nego konstantno.

Nadam se da će biti dobar i u nastavku sezone i da će izboriti mjesto u reprezentaciji Hrvatske koja ide na Svjetsko prvenstvo. Ne znam puno o željama i planovima izbornika Zlatka Dalića, vidim da često koristi Joška Gvardiola na lijevoj strani, ali vjerujem da Borna želi biti dio momčadi koja ide na Svjetsko prvenstvo”, rekao je Glasner.