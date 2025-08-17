Giroud se vratio u Francusku i odmah zabio nakon 10 minuta na terenu

Podijeli :

Yaroslav Dunka SPP by Guliver

Nogometaši Bresta i Lillea osvojili su po jedan bod na startu nove sezone francuskog prvenstva odigravši 3-3 na stadionu Francis-Le Ble u Brestu.

Golovima Oliviera Girouda (11), povratnika u francuski klupski nogomet, i Islanđanina Hakona Haraldssona (26), gosti iz Lillea su već u prvih pola sata igre došli do značajne prednosti. No, domaće je u rezultatsku ravnotežu vratio Malijac Kamory Doumbia, golovima u 34. i 51. minuti.

Ngal Mukau je u 66. minuti ponovno donio prednost Lilleu, iako je gol prvotno poništen. Naime, pomoćni sudac je signalizirao da je kod izvođenja udarca iz kuta lopta prešla gol-crtu, ali je na intervenciju iz VAR sobe pogodak priznat.

Julien Le Cardinal je u 75. minuti pogodio za konačnih 3-3.

U nedjelju će još igrati: Angers – Paris FC, Auxerre – Lorient, Metz – Strasbourg (17.15) i Nantes – PSG (20.45).