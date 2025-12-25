Girona pronašla zamjenu za Livakovića, dovode osvajača Lige prvaka?

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

Dominik Livaković nije stao na gol Girone u koju je ovog ljeta stigao na posudbu iz Fenerbahčea.

Ove se zime vraća u turski klub, a trenutno je najizglednije da se zatim vraća u zagrebački Dinamo.

Kako javlja Mundo Deportivo, Girona je krenula u potragu za zamjenom za hrvatskog vratara te su poslali ponudu Barceloni. Pokazali su interes za Marc-Andrea ter Stegena koji ima ugovor s katalonskim velikanom do 2028. godine, no ne dobiva priliku na golu pored vratara Joana Garcije.

Osim Girone, za proslavljenog golmana su se raspitivale i Aston Villa te klubovi iz turske i saudijske lige.