Gegenpressing: Kovač ima ekipu koja može nauditi moćnom Bayernu

Njemačka Bundesliga ovog vikenda donosi nam pravu poslasticu. U subotu, 18. listopada (18:30,) vodeći Bayern dočekuje drugoplasiranu Borrusiju Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač. Upravo taj dvoboj glavna je tema novog "Gegenpressinga" kojeg donose naši Ivan Ivković i Josip Juraj Pajvot. Uživajte u novoj emisiji posvećenoj njemačkom nogometu!

