Gdje će Vozinha? Nakon senzacionalnih nastupa na SP-u zakomplicirao mu se transfer

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AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Transfer iskusnog vratara Vozinhe u čileanski Colo-Colo pretvorio se u pravu sapunicu, a prema posljednjim informacijama iz Brazila, čuvar mreže Zelenortskih Otoka karijeru bi umjesto u Južnoj Americi ipak mogao nastaviti u Maroku.

Vozinha je postao jedan od najzapaženijih vratara na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući sjajnim predstavama u dresu reprezentacije Zelenortskih Otoka, nakon čega je privukao pažnju brojnih klubova.

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Iskusni 40-godišnji čuvar mreže prošle je sezone branio za Chaves u drugoj portugalskoj ligi, a po isteku ugovora postao je slobodan igrač. Iako je postigao dogovor s čileanskim velikanom Colo-Colom, posao se neočekivano zakomplicirao i još uvijek nije realiziran.

“Razgovarao sam s Vozinhom i on je uzbuđen zbog dolaska u Colo-Colo. Samo trebam pričekati da riješi svoje probleme kako bismo ga imali ovdje”, izjavio je trener čileanskog kluba Fernando Ortiz.

Prema navodima brazilskih medija, Vozinha je čak tri puta odgađao put u Čile, a čitav je posao zapao u ćorsokak zbog administrativnog pravila u čileanskom prvenstvu prema kojem igrač na dresu mora nositi puno ime.

U međuvremenu se u utrku uključio marokanski RS Berkane, koji je sada iznimno blizu postizanja dogovora s iskusnim vratarom. Iako je Colo-Colo već predstavio Vozinhu kao svoje novo pojačanje, sve je izvjesnije da će karijeru ipak nastaviti u Maroku.

Vozinha, punim imenom Josimar Dias da Silva, rođen je 1986. godine i dugogodišnji je prvi vratar reprezentacije Zelenortskih Otoka. Veći dio klupske karijere proveo je u portugalskom nogometu, nastupajući za Gil Vicente i Chaves, dok je izvanrednim obranama na ovogodišnjem Mundijalu privukao pozornost svjetske nogometne javnosti.