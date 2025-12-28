Gazzetta se divi Modriću, a hrvatski kapetan pohvalio suigrača: ‘Zaslužio je gol’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Nakon što se Milan pobjedom nad Veronom 3:0 vratio na vrh Serie A, Luka Modrić pohvalio je jednog svog suigrača.

Uvjerljivom domaćom pobjedom protiv Verone Milan je prebrisao prethodni poraz od Napolija te remi sa Sassuolom i vratio se na čelo ljestvice nakon nepotpunog 16. kola.

Završilo je 3:0, a strijelci su bili Pulišić (45.+1) te dvaput Nkunku (48., 53.). Analizirajući utakmicu u izjavi za DAZN, Luka Modrić je rekao:

“Bilo je jako važno danas pobijediti. Ispustili smo bitne bodove protiv Sassuola, ali danas smo zaslužili sva tri.”

Kapetan hrvatske reprezentacije, koji je igrao 70 minuta, pohvalio je Nkunkua.

“Zaslužio je gol. Znamo da napadači nisu sretni kad ne zabijaju golove. Nadamo se da će mu ovo dati samopouzdanje, znamo da je igrač visoke razine. Tu smo da mu pomognemo i damo mu sve što mu treba. Sretni smo zbog njega”, rekao je Modrić.

I dok hrvatski veznjak hvali suigrača, Gazzetta dello Sport je Modriću dala ocjenu 7 za nastup, uz opasku kako ‘reže i šiva’, odnosno kroji igru Rossonera.