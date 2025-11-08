Gazda slovenskog kluba oduševljen Hrvatom: ‘On je najbolja špica Europe, očekujem rekordan transfer’

Podijeli :

Igor Kupljenik via Guliver

Nogometaši Celja imaju sezonu iz snova.

Dominiraju u slovenskom prvenstvu, a sjajne igre prikazuju i u Konferencijskoj ligi, gdje nakon tri odigrana kola imaju maksimalan učinak. Ambicije predsjednika kluba Valerija Kolotila još su veće. Iduće sezone želi igrati Ligu prvaka, a za svog najboljeg napadača Franka Kovačevića (26) planira dobiti rekordnu odštetu od pet milijuna eura, piše slovenski portal 24ur.com.

VIDEO / Nezaustavljiv je: Kovačević proslavio pretpoziv za Vatrene novim golom!

“Natjecanje u Europi, posebno u Ligi prvaka, san je svakog nogometaša i čovjeka koji radi u nogometu. Moj je san također dovesti himnu Lige prvaka u Celje”, rekao je Kolotilo.

“Ljudi koji dolaze na utakmice nameću mi odgovornost. Klub nije moj, on je celjski, slovenski. Želim da bude nacionalni brend. Želim svoja iskustva s brojnih putovanja po svijetu podijeliti s mlađima i još ih nešto naučiti”, dodao je Kolotilo.

Franko Kovačević ove sezone igra u vrhunskoj formi i nosi Celje prema uspjesima. Hrvatski napadač zabio je čak 25 golova u 23 utakmice u svim natjecanjima, čime je postao najbolji strijelac na svijetu među prvoligaškim igračima. Njegove sjajne igre donijele su mu i pretpoziv izbornika Zlatka Dalića za završne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

Kolotilo za Kovačevića želi dobiti rekordnu odštetu u povijesti slovenskog nogometa:

“Kovačević je trenutno najbolja europska špica. Mnogi pričaju o njemu, ali za njega još nisam dobio ponudu. Bit ću zadovoljan rekordnom prodajom za Celje i Sloveniju. Dakle, većom od one koju je Olimpija dobila za Raula Florucza i Ezekiela Hentyja.”

Florucz i Henty ostvarili su transfere vrijedne pet milijuna eura, prvi ovog ljeta, a drugi 2016. godine, pa se prema riječima Kolotila očekuje da bi Kovačević mogao Celju donijeti još veću odštetu.





“>