VIDEO / Gattusu i Italiji bježi Mundijal: Pogledajte komičan autogol za vodstvo Izraela

U tijeku je susret 6. kola kvalifikacija za Svjetskog prvenstva između Izraela i Italije u Mađarskoj. Izabranicima Gennara Gattusa pobjeda je imperativ, no nisu mogli zamisliti gori početak susreta. U 16. minuti veznjak Juventusa Manuel Locatelli nespretno je reagirao u kaznenom prostoru i zabio komičan autogol za vodstvo Izraela.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.