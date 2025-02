Gattuso: Zadovoljan sam s tri boda, važno mi je bilo da vidim momke kako se bore

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je minimalnom pobjedom 1:0 nad Varaždinom u 21. kolu SuperSport HNL-a, barem privremeno, preuzeo vrh ljestvice s bodom više od Rijeke

Jedini pogodak postigao je Marko Livaja u 10. minuti iz kaznenog udarca. Nakon utakmice, trener Hajduka Gennaro Gattuso komentirao je pobjedu svoje momčadi.

“Prihvaćam to što je rekao moj kolega Šafarić da nisu zaslužili izgubiti”, rekao je Gattuso, a na pitanje da djeluje umorno odgovorio je:

“Nisam umoran. Zadovoljan sam s tri boda. Nismo bili dobri tehnički, ali nakon Lokomotive sam rekao da smo napravili četiri koraka unazad. Trebali smo sve promijeniti. Igrali smo čovjek na čovjeka po cijelom terenu. Važno mi je bilo da vidim momke kako se bore, da daju signal da smo živa momčad. Razina karaktera je bila zadovoljavajuća.”

Kako ste doživjeli igru Rusyna i njegovu uigranost s Livajom te je li bio plan da se Šego dosta povlači u obranu?

“Rusyn je u karijeri često igrao kao drugi napadač. Ima brzinu da se ubaci u prostor. Na poluvremenu sam ga zamijenio jer je osjetio grčeve. Jako sam zadovoljan kako je odigrao. Nakon četiri mjeseca neigranja u Sunderlandu ovo je prvi put da je krenuo od prve minute. Šego? On se vraćao dosta u obranu. Igrao je petog braniča. To je zato jer smo igrali čovjek na čovjeka jer je pratio krilo. To je bio plan, da Diallo ima više slobode prema naprijed. Šego je obavio jako dobar posao i u obrani. Većina napada Varaždina ide preko njihovih brzih krila. U drugom poluvremenu nismo bili kompaktni, ali smo izdržali. “

Koja je tajna Diallovih dobrih igara i je li Rakitić igra ispod razine?

“Da, Rakitić nije u formi. Troši se mnogo u duelima na sredini terena. Trči mnogo. Nije na velikoj razini, ali on je krucijalan igrač. Ima volju, karizmu iskustvo. Diallo nije dobar samo zadnjih par utakmica, već cijelu sezonu.”

Kakva je situacija sa Žaperom i Hrgovićem te tko će zamijeniti Prpića u Puli?

“Žaper se vraća nakon ozljede i ima sitnih problema, bolova, to je normalno. Trenira s nama. Odlučili smo ga ostaviti na tribini kako bi se malo odmorio. Nakon utakmice je Hrgović pričao, važno je da govori. Rekao je da se ničeg ne sjeća, možda je u njegovoj glavi još uvijek rezultat 0:0. Otkad sam ovdje uvijek se priča o istim stvarima po pitanju obrane. Umjesto Prpića mogu ući Elez, Skelin, Mlačić”, zaključio je trener Hajduka.