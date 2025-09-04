Gattuso sutra vodi prvu utakmicu nakon odlaska iz Hajduka, priznaje da neće moći spavati

Podijeli :

xLisaxGuglielmi IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Talijanska nogometna reprezentacija u petak će odigrati prvu utakmicu pod vodstvom Gennara Gattusa, legende talijanskog nogometa i bivšeg trenera Hajduka.

Gattuso je preuzeo zahtjevan zadatak – Azzurri su propustili dva uzastopna svjetska prvenstva, što je ogroman udarac za naciju s tolikom tradicijom, a ni novi kvalifikacijski ciklus nisu započeli dobro. Doživjeli su težak poraz od Norveške (3:0), a potom tek skromno svladali Moldaviju (2:0).

Debitantski ispit imat će protiv Estonije, a uoči tog dvoboja Talijani s dozom opreza polažu nade u novog izbornika. Sam Gattuso je u najavi susreta podijelio svoje dojmove i emocije uoči premijere na klupi reprezentacije.

“Nemam vremena biti emotivan”, rekao je novinarima. “Osjećam onoliko pritiska kao što sam osjećao kao i igrač. Možda ću se malo uzbuditi kada sudac zasvira za početak, ali trenutno sam vrlo usredotočen i moramo razmišljati utakmicu po utakmicu. Znamo da imamo težak zadatak i dat ćemo sve od sebe.”

Gattuso je kazao kako se za Estoniju pripremao doslovno dva mjeseca, otkako je i dobio posao, a zna da ima veliku odgovornost.

“Već znam da večeras neću moći spavati, razmišljat ću o svemu što smo prošli ujutro. Nisu to emocije koje me drže budnim, već misli. Duboko sam ponosan na Savez, predsjednika Gravinu, na Gigija Buffona i izvanrednu priliku koju sam dobio.”

Nakon Estonije, protiv koje je favorit, Italija igra protiv Izraela.