Gattuso objasnio zašto Ivanović nije došao u Lazio: Odabrao je igrati Ligu prvaka

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Daniele Buffa Image Sport via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović odlučio je karijeru nastaviti u Lensu, a ne u Laziju. Vijest je potvrdio i poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Benfica i francuski klub sada dogovaraju posljednje detalje transfera, nakon čega bi posao trebao biti i službeno potvrđen.

Posljednjih tjedana vodila se velika borba između Lazija i Lensa za Ivanovićev potpis. Rimski klub bio je vrlo blizu realizacije transfera nakon što je s Benficom dogovorio financijske uvjete.

Talijani su vjerovali da imaju veliku prednost jer je Ivanović navodno već bio spreman preseliti u Rim. Međutim, Lens je u završnici pregovora izjednačio ponudu, a odluka je potom prepuštena hrvatskom napadaču. Francuski klub ponudio mu je ono što Lazio nije mogao – nastup u Ligi prvaka. Lens je Ivanoviću predstavio svoj sportski projekt, a važnu ulogu u pregovorima imao je sportski koordinator Jean-Louis Leca.

Trener Lazija Gennaro Gattuso potvrdio je na konferenciji za novinare da je Ivanović odlučio otići u Lens, gdje će igrati Ligu prvaka, te nije skrivao razočaranje, ali ni vlastitu odgovornost.

“Znate što se dogodilo s Ivanovićem. Klub je učinio sve što je mogao da ga dovede, a ja sam razgovarao s igračem. Benfica je dala odobrenje i on je odlučio otići u Lens igrati Ligu prvaka. Što bismo trebali učiniti? Ništa. Možda smo pogriješili; trebali smo ranije razgovarati s igračem”, rekao je Gattuso.