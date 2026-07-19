‘Gattuso je nazvao Bobana, zajedno dogovaraju veliki posao’

Bivši trener Hajduka želi Domingueza imati od početka priprema pa je osobno pokušao ubrzati pregovore. Prema pisanju talijanskih medija, Gattuso je kontaktirao predsjednika Dinama Zvonimira Bobana, s kojim ima dugogodišnji odnos još iz Milana, kako bi pokušao približiti stavove dvaju klubova.

Lazio je dosad ponudio 3,5 milijuna eura za posudbu uz mogućnost otkupa za dodatnih 8,5 milijuna, no Dinamo takav prijedlog nije prihvatio. Zagrebački klub želi sigurniji dogovor i inzistira na obveznom otkupu.

Rimljani sada razmatraju promjenu ponude, a jedna od mogućnosti je otkup koji bi se aktivirao nakon ispunjenja određenih uvjeta, poput plasmana u europska natjecanja. Pregovori se nastavljaju, ali za dogovor će obje strane morati napraviti kompromis.