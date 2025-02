Gattuso: Ja sam kao igrač više puta u utakmici poslao trenera u onu stvar. Roma? Istra je važnija

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk će u 22. kolu SuperSport HNL-a gostovati u Puli, gdje će se u subotu u 15 sati susresti s Istrom 1961.

Oba dosadašnja međusobna dvoboja u ovoj sezoni završila su 1:1. Bijeli će utakmicu dočekati kao vodeća momčad lige, a trener Gennaro Gattuso neće moći računati na Dominika Prpića zbog žutih kartona.

Gattuso je na konferencije za medije najavio gostovanje Hajduka u Puli.

Je li vas u ovom trenutku kad se Hajduk bori za naslov smetaju pisanja da se za vas zanima Roma?

“Idemo mi radije na Istru. To je važnije u ovom trenutku. Igramo protiv neugodne momčadi koja se mnogo promijenila. Vole se nadigravati i kompletno su drugačija momčad od one koja je igrala u Splitu. Moramo biti bolji koliko god je to moguće.”

Kako komentirate Sigurovu poruku o reakciji, je li se Rakitić naljutio nakon prošle utakmice i zašto ne igra Pukštas?

“Rakitić je prvak i veliki igrač hrvatskog nogometa. Takvi igrači sigurno mogu imati loše trenutke, ali on je i dalje ključan igrač momčadi. Sa Sigurom sam to raščistio i sam sam kao igrač više puta u utakmici poslao trenera u onu stvar. Ja volim kad su igrači nervozniji jer to znači da im je stalo. Što se tiče Pukštasa, on je igrač velike tehnike i sposobnosti, dobro radi na treninzima, ali ja sam trener i radim odabire.”

Jeste li analizirali utakmicu s Varaždinom i što ste pripremali ovaj tjedan?

“Mi smo odigrali ne baš dobru utakmicu, ali to je jasno. Došli smo nakon lošeg trenutka nakon poraza i remija, a ja sam od igrača tražio da pokažu veliko srce i kompaktnost na terenu. Ako pogledamo prvo poluvrijeme ne možemo ga baciti sa strane, ali u drugom dijelu je ušla nervoza. Imam osjećaj da neki igrači nisu bili na pravom mjestu. Ovaj tjedan smo trenirali jako dobro. Razina je bila odlična, a momčad je pokazala volju da završi prvenstvo na najbolji mogući način.”

Istra je jedna od dvije momčadi koje Hajduk ove sezone nije pobijedio i jedina koja je Hajduku zabila gol u obje utakmice. U čemu je njihova tajna?

“Baš sam o tome pričao sa Šegom kako jači igraju puno teže utakmice s manjim momčadima. Imaju tu motivaciju kad igraju protiv Hajduka i Dinama da daju nešto više.”

Kakvo je stanje u momčadi?

“Lovre Kalinić nije na dispoziciji, a od novih igrača Rusin može biti druga špica, kao i Mlakar koji može odigrati i krilo. Livaja ostaje devetka. Umjesto Prpića, koji je ozlijeđen, igrat će Elez, a računam i na mladog Skelina. Za desnog beka u konkurenciji su Hrgović i Sigur.”