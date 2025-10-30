Garcijin Hajduk ima šest pobjeda u nizu, znate li kada su posljednji put Splićani bili tako uspješni?

Redom su padali Koprivnica u Kupu, Lokomotiva na Poljudu, te Vukovar, Istra i Gorica na prvenstvenim gostovanjima, a jučer i Cibalia.

Karačić za SK: Hajduk je previše rotirao, ali na kraju sretno prošao! Garcia je daleko najbolji stranac u HNL-u

Kada bacimo pogled malo u prošlost, to je Hajdukov najduži pobjednički niz još od sezone 2023./24., kada je nakon poraza od Osijeka (0:2) smijenjen Ivan Leko, a momčad preuzeo Mislav Karoglan koji je tada nanizao sedam pobjeda zaredom.