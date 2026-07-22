Garcija ne mijenja pobjedničku formulu? Livaja ponovno čeka priliku s klupe

Pafos slovi za kvalitetnog protivnika s velikim brojem tehnički potkovanih stranih igrača, no Hajduk vjeruje da organiziranom igrom, čvrstom obranom i brzom tranzicijom može doći do pozitivnog rezultata uoči uzvrata na Cipru.

Splićane očekuje zahtjevan europski ispit protiv momčadi koja voli dominirati posjedom, dok će Bijeli pokušati iskoristiti prostor koji Ciprani ostavljaju u obrani i napraviti prvi korak prema plasmanu u treće pretkolo Europske lige.