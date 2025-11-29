Garcia: Zaslužili smo drugi gol, ovo je bila utakmica koja se mora pobijediti

Podijeli :

Trener splitske momčadi podijelio je dojmove nakon remija protiv Varaždina na Poljudu.

U prvom subotnjem susretu 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su na Poljudu 1-1 (0-1) čime su Splićani drugu ligašku utakmicu u nizu ostali bez pobjede.

U prošlom kolu su oba sastava poražena. Varaždin je poražen kod Dinama, dok je Hajduk teško nastradao na Rujevici gdje je izgubio od Rijeke 0-5. Od tog se poraza Splićani nisu oporavili već su osvojili samo bod protiv Varaždina premda su od 70. minute imali igrača više.

Gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka u 44. minuti, dok je na 1-1 izjednačio Michele Šego u 54. minuti.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao trener Hajduka – Gonzalo Garcia:

“Mislim da smo napravili sve da pobijedimo. Na početku su nas jednom ulovili nespremne, ali nakon toga smo igrali dobro. Duvnjak je zabio sjajan gol, ali imali smo u prvom poluvremenu tri ili četiri jako dobre šanse. U drugom dijelu smo napadali, ali bila je ovo tipična utakmica koju se mora pobijediti. Igrali smo protiv ekipe protiv koje je jako teško igrati, morali smo biti organizirani jer inače oni odu u kontru i jako su opasni”, poručio je.

Garcia je kazao kako mu je žao njegovih igrača:

“U prvom dijelu smo imali dovoljno kreativnosti, stvorili neke šanse, a nakon crvenog kartona smo bili još dominantniji. Bilo im je teško jer više nisu mogli u sredini igrati čovjek-čovjeka, morali smo napraviti više, ali žao mi je za dečke što nismo uspjeli. Šteta da nismo zabili drugi gol koji smo zaslužili. Nisam mijenjao na poluvremenu jer nisam smatrao da postoji neki problem. Nedostajao nam je Pukštas, nemamo ga do siječnja i moramo se snaći. To je posao trenera.”

Hajduk je i dalje prvi na ljestvici. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više. Varaždin je i dalje četvrti te ima bod manje od trećeg Slaven Belupa.