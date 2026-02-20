Garcia uoči Rijeke: ‘Almena je i dalje ozlijeđen, a ne znam hoće li Livaja igrati’

Nogomet 20. velj 202613:35 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Rijeka u nedjelju u 17:45 igraju Jadranski derbi na Poljudu u 23. kolu SHNL-a. Hajduk je drugi na ljestvici s 43 boda, a Rijeka treća s 32.

Riječani su u četvrtak napravili veliki korak prema osmini finala Konferencijske lige pobjedom u Nikoziji (0:1) protiv Omonije.

Ove sezone klubovi su već odigrali dva susreta. U kolovozu na Poljudu bilo je 2:2, dok je Rijeka u studenom na Rujevici slavila 5:0.

Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Almena je još ozlijeđen, moramo vidjeti koliko će dugo nedostajati. Neće igrati protiv Rijeke. Svi su drugi u dobrom stanju. Marešić će biti važan igrač. Trebamo ga na ovoj poziciji, pogotovo jer je Mlačić otišao. Marešić je drugačiji igrač od ovih koje imamo. Za Livaju ne znam hoće li igrati u prvoj postavi. Možda hoće”, rekao je Garcia u uvodu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet