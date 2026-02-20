Garcia uoči Rijeke: ‘Almena je i dalje ozlijeđen, a ne znam hoće li Livaja igrati’

Hajduk i Rijeka u nedjelju u 17:45 igraju Jadranski derbi na Poljudu u 23. kolu SHNL-a. Hajduk je drugi na ljestvici s 43 boda, a Rijeka treća s 32.
“Almena je još ozlijeđen, moramo vidjeti koliko će dugo nedostajati. Neće igrati protiv Rijeke. Svi su drugi u dobrom stanju. Marešić će biti važan igrač. Trebamo ga na ovoj poziciji, pogotovo jer je Mlačić otišao. Marešić je drugačiji igrač od ovih koje imamo. Za Livaju ne znam hoće li igrati u prvoj postavi. Možda hoće”, rekao je Garcia u uvodu.
