Garcia uoči nastavka sezone prokomentirao eventualni dolazak Marešića i status Livaje

Hajduk i Istra u nedjelju (15:00) igraju na Poljudu u 19. kolu SuperSport HNL-a, prvom u proljetnom dijelu sezone. Hajduk je trenutno drugi, s bodom manje od vodećeg Dinama, dok je Istra četvrta nakon poraza od Rijeke u prošlom kolu.

Utakmicu je najavio trener Hajduka i bivši strateg Istre, Gonzalo Garcia i prvo pričao o prijelaznom roku:

“Prijelazni rok je otvoren pa nisam siguran i ne znam što će biti do kraja. Ne bih pričao o igračima koji nisu s nama jer to nije fer. Znam Marešića dok sam bio trener Istre, ali ne bih širio priču.”

Dotaknuo se pripremama i statusa Marka Livaje:

“Pripreme su bile dobre. Napravili smo najbolje što smo mogli. Igrači su radili jako dobro, u Stobreču i ovdje. Ne mogu reći da se netko žalio zbog nečega. U prijateljskim susretima smo bili jako dobri. Sretan sam kako smo se adaptirali na ovu situaciju. Marko? Trenira dobro, pozitivan je i to je ono što trebamo.”

“Nije igrao u prijateljskim utakmicama zbog cijele situacije oko transfera. Nikad ne kažem 11 igrača za utakmicu, a on trenira dobro, tih je kao i uvijek. Vidjet ćemo još do nedjelje. Neke stvari nisu u mojim rukama.”

O Dinamu:

“Dinamo je pobijedio 4:1 i vidjeli ste kako jako udara. Momčad je to koja nije u svakom trenutku skroz u utakmici, ali mogu uvijek zabiti. Imaju fantastičnog trenera i fantastičnu momčad. Ali imamo i mi dobre strane. Dinamo je favorit za titulu. Moramo se poboljšati, raditi korake naprijed. Moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu i sljedeći trening. Naš je cilj pobijediti svaku utakmicu.”