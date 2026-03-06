Garcia uoči Dinama: ‘Za Krovinovića su ovo bili teški dani, a moguće je da Livaja i Šego zaigraju zajedno’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 15 sati na Poljudu igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo u susret ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

Je li poraz u Rijeci najteži za Vas u karijeri?

“Utakmica je gotova i neću puno pričati o njoj. Ponosan sam na posao koji su igrači napravili protiv Rijeke. Borili su se i bili organizirani. Neki od njih su se jako poboljšali. Jako mi je drago vidjeti to i njihovu reakciju na ovako teške utakmice. Tužan sam jer igrači nisu dobili ono što su zaslužili.”

Možemo li očekivati neke promjene u sastavu?

“Moramo vidjeti, imam u glavi zamisao kako želimo igrati. Sve je moguće. Za Krovinovića su ovo bili teški dani. Moramo i to uzeti u obzir. Moguće je da će Livaja i Šego igrati zajedno, takvo nešto već smo igrali.”

Kako vratiti igrače na pravu mentalnu razinu nakon poraza od Rijeke?

“Oni su motivirani. Nitko nije odustao. Čak i ako gubiš 5:0, kod mene ne smiješ odustati. To je mentalitet koji gradimo. Igrači su bili razočarani i ljuti. Rekao sam jučer da si uzme slobodno tko želi, ali svi su došli na trening.

Nitko nije tužan, svi su motivirani i u nevjerici kako im se ovo dogodilo. Mi smo profesionalci, naš je posao motivirati se i igrati. Nije me briga kako. Ako se ne možeš natjerati da budeš na najvišoj razini, onda ne zaslužuješ igrati.”