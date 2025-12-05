Garcia uoči Dinama: ‘Mi ćemo ih napasti. Ako pobijedimo, bit ću top, a ako izgubimo idiot’

Podijeli :

U subotu od 15 sati kreće novi Vječni derbi između Dinama i Hajduka. Ovaj će se igrati na Maksimiru i ulog je velik. Modri kao prvoplasirana momčad dočekuju Bijele koji su na drugom mjestu. U slučaju pozitivnog rezultata Dinamo ostaje na vrhu dok Hajduku treba pobjeda kako bi vratio izgubljeno prvo mjesto. Susret je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Hoće li Livaja početi?

“Ovo pitanje nisam očekivao. Šalu na stranu. Možda će početi. Prošlu utakmicu igrao je 30+ minuta, a vidjet ćemo hoće li startati. Njegov povratak je proces, a postoji mogućnost da zaigra.”

Hoće li biti promjena zbog rezultata u posljednje dvije utakmice?

“Rezultati nikad nisu presudni kod mojih odluka. U Rijeci nam se dogodio black-out, a kad se pogleda utakmica s Varaždinom mi bi od deset puta pobijedili u devet. Zadovoljan sam sa tom utakmicom. Nije Varaždin kontrolirao utakmicu, mu smo je kontrolirali i kreirali smo više prilika. Nismo City ili Arsenal, ali naš nivo igre je vrlo stabilan. Ne treba previše mijenjati.”

Je li neiskustvo Mikića prilika?

“Ne bih rekao da tu imamo posebnu priliku. On igra za prvu momčad Dinama, a ja nisam vidio lošeg igrača kod njih. Što ima veze ako je mlad? Mi imamo pet mladih igrača. Ako tako gledate onda naši protivnici trljaju ruke kada igraju protiv nas. Kada igrate protiv Dinama i Rijeke morate biti stabilni jer oni ne promašuju.”

Kako će Hajduk igrati?

“Dinamo je ove godine bolji nego prošle. Imaju svježinu i kvalitetu. Oni su jako gladni. Bili su kažnjavani kada su gubili, ali to je sve dio procesa. Mislim da su odlični i da imaju dobrog trenera. Mi ćemo ih napasti, nećemo se nikoga bojati. Ja sam uvijek bio napadački orijentiran pa ću tako nastaviti i u Hajduku. Netko može reći da sam idiot jer se nisam branio. Ako uzmemo tri boda onda ću biti top, ako izgubimo onda će me zvati idiotom.”

Kako ste psihološki dignuli ekipu?

“Momci su uvijek isti, uvijek isto razmišljaju. Neki od njih nisu ništa očekivali od sezone, a sada ih zovu klubovi. Ljudi od njih očekuju nešto, a donedavno ih nitko nije znao. Mi ih tu moramo zaštititi. Pripremamo se cijeli tjedan za ovo. Očekujemo da iskusniji igrači podrže mlađe, to je normalno. Nema padanja u depresiju. Tu su svi zato što to zaslužuju. Točno znamo što želimo, ali vidjet ćemo što ćemo dobiti od utakmice.”

Pomaže li vam narativ da je Dinamo favorit?

“Nama je svaka utakmica motivacija, ali je i svaka izrazito teška. Dinamo je potrošio milijune na momčad, onda neću pričati o kvaliteti. Imamo ju i mi i gladni smo. Dat ćemo sve od sebe, ali realnost je da je u ovoj ligi Dinamo favorit u svakoj utakmici.”

Gdje leži najveća snaga Modrih?

“Slažem se da je Hoxha opasan, ali nikad se ne fokusiram previše na protivničke igrače. Bitno je da se oni protiv nas ne osjećaju udobno. Ne znam tko je najopasniji u Dinamu. Trenutno je Hoxha, ali Bakrar i Beljo su sposbni zabiti 25 golova do kraja sezone. Trenutno je Hoxha najkonstantniji, ali to nas ne zanima previše. Igramo 11 na 11.”

Ima li Hajduk kvalitetu da napravi Dinamo lošijim protivnikom?

“Napravit ćemo sve da tako bude. Nismo ove sezone mnogo puta bili inferiorniji od protivnika. Mislim da smo bili dobri i ovdje protiv Dinama, ako oni budu odlični bit će nam teže. Ali, učinit ćemo sve da slavimo.”

Što će biti ključno u derbiju?

Je li Kovačević pod većim pritiskom?

“Generalno, ako si trener Dinama u ovoj ligi imaš veći pritisak od ostalih jer imaš najviše novca i najviše titula. U Hajduku imaš pritisak odasvud, nekad ne znam ni zašto. Ne znam tko od nas dvojice ima veći pritisak.”

Poruka navijačima?

“Jako su nam važni, jako su privrženi, Hajduk je ovdje religija. Moramo svugdje tražiti uspjeh. Bit ćemo kakvi smo i uvijek. Želimo pritisnuti i slaviti. Ali, nekad je to i teže no što mislimo. Trebali bi biti sretni zbog naših mladih igrača, pokušat ćemo narod učiniti ponosnim. Radimo naporno i dajemo sve od sebe. Sretan sam što uvijek punimo stadione. Trebate vidjeti autobus igrača kada izgubimo. Nitko ovdje to ne voli.”