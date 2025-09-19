Garcia uoči derbija: Bojite li se otkaza? Ne, momčad ide u dobrom smjeru

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX by Guliver

Derbi na Poljudu, subota u 17 sati najavljuje Gonzalo Garcia na konferenciji za medije. Treneru Hajduka bit će ovo prvi put da vodi momčad u najvećem hrvatskom derbiju, baš kao i Mariju Kovačeviću na drugoj strani.

Nakon poraza u Varaždinu nogometaše Hajduka čeka najveći hrvatski derbi protiv mitskog ribala zagrebačkog Dinama. Novi strateg Hajduka uoči sraza podijelio je svoja razmišljanja s medijima.

“Dinamo je jaka momčad. Ako se previše otvorimo, mogu nas kazniti. Ne znam čime se bave u analiziranju nas, ali mislim da će doći ovdje i pokušati uzeti tri boda” – počeo je Garcia.

Što spremate kolegi Kovačeviću?

“Imali smo zdravstvenih poteškoća. Bamba prošlu utakmicu nije započeo jer je došao s problemima iz Gambije. Ovaj tjedan nije mogao trenirati kako treba s ekipom. Ako je spreman, igrat će sigurno. Pajaziti ima nekih problema s koljenom nakon utakmice na umjetnom terenu s Gibraltarom, vuče to već neko vrijeme. Što se ostalih tiče, vidjet ćemo. Oni koji nisu bili sto posto prošli tjedan, i dalje imaju neke limite, ali optimističan sam da će sutra biti s nama.”

Što je s Livajom, pet utakmica, a jedan gol? Protiv Rijeke ga nije bilo nigdje, ni u Varaždinu? Nije to onaj stari Livaja…

“Radi, ovaj tjedan je trenirao jako dobro. Zabijat će on. Nije moguće zabiti svaki put. Stvaramo šanse i on će pokoju pretvoriti u pogodak, vidjeli ste protiv Osijeka. Mora se i on priviknuti na nove suigrače, dosta smo mijenjali ekipu zbog ozljeda i drugih problema. Trebaju nam i drugi da zabijaju golove, ali zabijat će i on.

Bojite li se smjene ako ne pobijedite?

Nisam razgovarao ni s kim oko toga. Ne bojim se, što ja tu mogu? Sretan sam, ekipa ide u dobrom smjeru.