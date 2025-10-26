Garcia: ‘U Hajduk su me doveli jer sam trener i zbog rezultata, a ne jer sam prijatelj nekoga

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

Trener Hajduka Gonzalo Garcia govorio je o sezoni i izvedbi svoje momčadi nakon pobjede 3:1 protiv Gorice u 11. kolu HNL-a, kojom su Splićani upisali četvrtu uzastopnu pobjedu u prvenstvu.

“Došli smo i znali da će teren biti težak, često sam kao trener doživio ovakav teren. Ali vjerovali smo u sebe, bili smo usredotočeni na ono što smo htjeli. Igrači su bili jako dobri. Dobro smo otvorili utakmicu i nagrađeni smo za to, rano smo zabili gol. Stvarali smo prilike, dugo nismo Gorici dali da se približi golu. U posljednjih 10-15 minuta malo su se približili, mogli smo drukčije reagirati, ali jako sam zadovoljan utakmicom i igrom”, rekao je Garcia za HRT nakon susreta u Velikoj Gorici.

Trener Bijelih pohvalio je i protivnika.

“Jako mi se sviđa Gorica, imaju mnogo dobrih igrača kao Pozo i Pavičić. Ako im date vremena i prostora, teško ih je zaustaviti. I prošle godine su imali jako kvalitetne igrače na tim pozicijama, zato smo morali biti dobri.”

Garcia je istaknuo i važnost pristupa svojih nogometaša.

“Igrači žele raditi, žele uživati, žele biti bolji, žele se boriti. Rekao sam to i prošli tjedan. Ne znate kakav će biti rezultat, ali znate kako možete igrati. Danas smo pobijedili 3:1. Imali su jedan centaršut, mislim da je bio Pršir. Moglo je biti 3:2, a onda možeš izgubiti utakmicu ili odigrati neodlučeno. Ali moramo igrati kako znamo.”

Upitan o kontinuitetu dobrih rezultata, Garcia je naglasio da je zadovoljan napretkom momčadi.

“Zadovoljan sam bio s timom na početku sezone, zadovoljan sam i sada. Bili smo dobri u prvim utakmicama, bili smo dobri u sredini. Zadovoljan sam s 80 posto utakmica. Vidim što želimo, vidim teren i mislim – da, sviđa mi se. Naravno da moramo nešto i poboljšati. Igrači moraju jesti, uživati i proslaviti pobjedu, ne samo to odraditi. Moraju se truditi i biti prisutni, zato sam zadovoljan.”