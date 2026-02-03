Garcia treninzima Hajduka priključio dva talenta

Ekipa Gonzala Garcije priprema se za subotnji susret protiv Slaven Belupa na Poljudu (17:15), u kojem će pokušati nastaviti niz od 17 utakmica bez poraza protiv Koprivničana u svim natjecanjima. Posljednji put Hajduk je poražen od Slavena 31. listopada 2021. (2:3).

Dante Stipica vratio se u Hajduk Mlačić se na Instagramu oprostio od Hajduka: ‘Nadam se da nije zbogom nego samo doviđenja’

Novost u Hajduku je priključenje dvojice talentiranih kadeta, Adama Hurama (16) i Tonija Rusa (17), koji više neće igrati za kadete, nego će se nalaziti između prve momčadi i juniora.

Huram je u Hajdukovu Akademiju stigao u veljači 2024. iz ukrajinskog Šahtara i smatra se jednim od najboljih iz generacije 2009. godine. Može igrati kao ofenzivni vezni ili lijevo krilo, a ove sezone odigrao je 12 utakmica za kadete i tri za juniore, uz četiri gola. Trenutno je član ukrajinske U-17 reprezentacije.

View this post on Instagram A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

Ruso je napadač koji je u Hajduk došao ljeto 2023. iz Goška Dubrovnika 1919. Ove sezone postigao je 18 golova u 17 utakmica za kadete, od čega 16 u 1. NL kadeta, čime je najbolji strijelac lige. Dosad je upisao i dvije utakmice za hrvatsku U-17 reprezentaciju.