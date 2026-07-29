Garcia: Tko će zamijeniti Brajkovića? To vam neću reći

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 19 sati na Cipru igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europa lige protiv Pafosa.

Nakon pobjede od 2:0 u prvom susretu na Poljudu, prolazak u sljedeću fazu natjecanja najavio je trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Uvodno se osvrnuo na očekivanja od uzvratnog dvoboja te na atmosferu u momčadi nakon teške ozljede Roka Brajkovića:

“Oni su u zaostatku i sigurno će napadati. Vjerujem da će biti agresivni, a mi ćemo igrati kao što i inače igramo. Želimo zabijati golove i proći dalje. Atmosfera je generalno dobra, igrači su međusobno kliknuli. Kad se dogodi ozljeda poput Brajkovićeve, svi budu u šoku. Radim s njim godinu dana i stalno napreduje u svim segmentima. Vratit će se jači. Igrači imaju veliku želju pobijediti zbog njega.”

Na pitanje odakle prijeti najveća opasnost te tko će na poziciji desnoga krila zamijeniti ozlijeđenog Brajkovića, španjolski je stručnjak ostao zagonetan:

“To vam neću reći, ali, tko god bude krenuo umjesto Brajkovića, napravit će dobar posao. Pafos ima dobre igrače na svim pozicijama, moram i to napomenuti. Sigurno će netko drugi obaviti posao umjesto Roka. Imaju dobre igrače i moramo biti spremni. Moramo iskoristiti sve što smo i u prvoj utakmici, biti organizirani. Oni imaju igrače koji mogu napraviti razliku, ako nećemo biti spremni, mogu nas iznenaditi. Ali, vjerujem da ćemo biti spremni.”

Komentirao je i stanje s povratnikom Nikom Sigurom te status prinova Bruttija i Šutala:

“Sretan sam što se vratio nakon tri tjedna. Ne znam hoće li igrati, ali je dobro da je u kadru. Imao je dobro SP, igrao je dobro i iskoristio minute. Daje nam širinu. Nije u najboljem fizičkom stanju, ali je mentalno dobro i to je bitno. Sretan sam kako rade. Vidjet ćemo kad ćemo ih uvesti u momčad, ima dosta faktora, ali, ako mene pitate, sretan sam i zadovoljan njima.”

Za kraj, Garcia se osvrnuo na činjenicu da je Hajdukova momčad u prosjeku znatno mlađa od protivničke:

“Ne mogu pripremiti momčad da bude starija nego što jest, ali ih mogu pripremiti za plan koji nam najviše odgovara. Imamo mladu momčad, ali i igrače s iskustvom, poput Van Hoorenbeecka koji ima iskustva iz Nizozemske. Sviđa mi se momčad, naporno rade i pobjeđuju. Iskustvo je bitno, ali i apetit momčadi.”