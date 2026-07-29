Garcia sprema veliko iznenađenje u početnih 11: Tinejdžer ima prednost ispred Livaje!?

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 19 sati na Cipru igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europa lige protiv Pafosa, braneći prednost od 2:0 ostvarenu na Poljudu, a prema najava u početnoj postavi ponovno neće biti kapetana Marka Livaje.

Zbog teške ozljede Roka Brajkovića, Garcia je bio primoran pronaći novo rješenje na desnom krilu. Umjesto njega, od prve minute bi trebao zaigrati 17-godišnji Ukrajinac Adam Huram.

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Prema pisanju Indexa, to će ujedno biti i jedina zamjena u sastavu, što znači da je Garcia ostao vjeran svojoj formaciji u kojoj Michele Šego nastavlja predvoditi napad kao prva špica, dok će Marko Livaja i ovu utakmicu započeti na klupi za pričuve.

Ostatak momčadi čine preostalih deset igrača koji su iznijeli teret u dosadašnjim europskim pobjedama protiv Žiline i Pafosa. Iako se nagađalo da bi Garcia mogao prebaciti Šegu na krilnu poziciju i osloboditi mjesto u vrhu napada za Livaju, urugvajski je stručnjak navodno bliže odluci o tome da zadrži dosadašnji sustav i ukaže povjerenje mladom Ukrajincu..

Adam Huram je svestrani ofenzivac koji može pokriti pozicije u veznom redu i na krilu. Rođen je u Mariupolju te posjeduje ukrajinsko i marokansko državljanstvo, a u Hajduk je stigao u veljači 2024. godine iz akademije ukrajinskog Šahtara. Nakon što je u travnju 2025. potpisao profesionalni ugovor, za prvu je momčad debitirao u prvenstvenoj pobjedi protiv Istre 1961 u travnju 2026. godine, kada je u igru ušao upravo umjesto Marka Livaje.

Prošle je sezone u prvenstvu skupio sedam nastupa i postigao jedan pogodak. Garcia na njega ozbiljno računa, što potvrđuje i podatak da je mladić prošao ljetne pripreme s prvom momčadi na Bledu te već dobio minutažu u europskim ogledima ove sezone. Huram je ugovorom vezan za Hajduk do kraja 2027. godine, njegova se vrijednost na Transfermarktu procjenjuje na 200 tisuća eura, a nedavno se našao i na meti engleskih velikana Arsenala i Chelseaja.