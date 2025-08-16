Garcia sprema nezamisliv potez! Livaja protiv Slavena seli na klupu?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Pomalo nevjerojatna vijest dolazi iz Splita.

Nogometaši Hajduka se nakon razočaravajućih europskih kvalifikacija okreće zadaćama u domaćem prvenstvu.

Splićani će na Poljudu zaključiti 3. kolo domaćeg prvenstva susretom protiv Slaven Belupa.

Trener Gonzalo Garcia još uvijek uigrava sastav i traži najbolju kombinaciju, a za ogled protiv Belupa se navodno odlučio na radikalan potez.

Naime, kako prenosi dobro upućeni Dalmatinski portal, Garcia ne planira staviti Marka Livaju u prvih 11!

“Vijest zvuči toliko senzacionalno da smo morali staviti i upitnik, s obzirom na to da je pred nama još cijeli dan kada se trener Gonzalo Garcia može predomisliti, ali kako sada stvari stoje, najbolji igrač ‘bijelih’ neće biti u početnoj jedanaestorici. Ne, Livaja nije ozlijeđen, a ništa se ni između njih nije dogodilo, već je jednostavno odluka trenera da najboljeg igrača Hajduka ostavi na klupi”, naveli su u objavi.

Utakmica na Poljudu se igra u nedjelju u 21 sat.