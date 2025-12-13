Garcia: Slušao sam puno gluposti pa sam sretan i zbog sebe, tko radi taj će i igrati

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je na Maksimiru preokretom slavio protiv Lokomotive 3:1. Dva pogotka za Splićane postigao je Ante Rebić, kojem su to ujedno sva tri gola od povratka u Split i to upravo protiv Lokomotive. U strijelce se upisao i Šego, dok je jedini pogodak za domaću momčad rano postigao Stojaković.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

“Ne osjećam olakšanje. Možemo zaboraviti Rijeku, to je bila grozna večer, ali pobijediti ovakvu utakmicu je normalno, pa imali smo sedam šansi. Slušao sam puno gluposti pa sam sretan i zbog sebe, ali posebno mi je drago ako igrači napreduju.

Šego kako pritišće, Sigur, Puki, Raci, Hrgović, kako se Reba bori za momčad, za klub, za sve. Sad slave u svlačionici. Počeli smo jako dobro, kako smo htjeli, Lokomotiva je bila hrabra, svi se brane. Rezultat je važan, ali više za ljude koji nisu unutra, kao trener vidiš svaki dan rad, napredak i nakon pobjede možeš biti razočaran i nakon poraza sretan.

Dobro smo započeli utakmicu, kontrolirali smo je. Vidjela se kvaliteta Lokomotive kad su zabili gol u prvoj šansi nakon naše greške, ali igrači su igrali sa samopouzdanjem i disciplinom, vratili smo se. Bitan je rezultat, ali je bitno i kako se igrači osjećaju.

Krova nije trebao početi, a igrao je jako dobro, Hugo dugo nije igrao i bio je odličan, tko radi, taj igra. Možda ćeš imati loš dan, ali pokažeš da želiš igrati. Nismo favorti u ligi, očito, ali ne možeš ni u jednu utakmicu ući s 50 posto.”