Garcia progovorio o Mlačiću: ‘Treneru nikada nije ugodno kada mora staviti igrača sa strane’

Hajduk je na Poljudu svladao Široki Brijeg s 2:0 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastavka prvenstva.

Nakon susreta, izjavu je dao trener Gonzalo Garcia:

“Dobra utakmica. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Na početku je bilo teško. Moram reći da mi se svidio naš protivnik danas – način na koji igraju, kako u nekim trenucima drže loptu i tjeraju te da puno pritišćeš i ulažeš puno energije. Ali mislim da smo polako preuzimali sve veću i veću kontrolu nad utakmicom. Zadovoljan sam individualnom i momčadskom izvedbom.”

Jeste li zadovoljni ritmom utakmice? U nekim trenucima činilo se da želite više kretanja od igrača.

“Da, znam, znam. Uvijek pokušavam da ne ‘zaspu’, da igramo brže. Ali nije lako kada potisneš protivnika natrag. Ponekad se brane s deset igrača, jako dobro organizirani, i tada je teško pronaći pravi trenutak. Ali istina je da moramo napredovati i pokušati igrati s više brzine u takvim situacijama. I najbolje momčadi na svijetu imaju taj problem.

Kada je protivnik dobro organiziran i nema puno prostora, teško je pronaći prostor i ponekad se izgubi ritam. Ali mislim da smo, kada smo ga pronašli, išli sve bolje i bolje. Sigurno smo stvorili dovoljno prilika. I uspjeli smo spriječiti njih da stvore prilike, što je također vrlo važno.”

Ovo je kraj prvog dijela priprema. Što slijedi dalje?

“Sada ćemo igračima dati nekoliko slobodnih dana, jer od početka ih nisu imali. Trenirali su u Stobreču, zatim ovdje, tako da su uložili veliki napor. Svaki dan su se gurali do maksimuma, bez obzira na podlogu ili uvjete. Mislim da su sada vjerojatno sretni što nekoliko dana neće vidjeti mene ni ostatak stožera i što se mogu odmoriti. Mislim da su spremni. Od utorka se počinjemo fokusirati na Istru.”

Imate li već plan igre, pogotovo bez Livaje i Rebića?

“Da. Dobra stvar je što mislim da će ove sezone igrati puno igrača. Momčad mora funkcionirati na isti način, s nekim igračem ili bez njega, a to bi trebao biti identitet momčadi. Tko će igrati, ne znam još, ali pokušat ćemo ići na kontrolu igre. Plan je specifičan, ali sada imamo vremena za rad. Radili smo na općim stvarima tijekom tih deset dana. Sada je drugačije, sada se stvarno fokusiramo na samu utakmicu.”

Kakva je situacija s Mlačićem?

“Ne znam. To je više stvar kluba, jer za njega postoji interes, i to velik interes. Trenutno uglavnom radimo ono što nam se kaže. Naravno, treneru nikada nije ugodno kada mora staviti igrača sa strane, pogotovo kada imamo utakmicu za tjedan dana. Ali situacija je takva kakva jest i klub pokušava napraviti najbolje što može.”

Je li vas netko posebno impresionirao danas?

“Da. Počeli smo s jedanaestoricom, ali oni koji su ušli kasnije odigrali su dobro. Rekao sam Roku da je dobro ušao u utakmicu i da mi se svidjelo ono što je pokazao. Isto vrijedi i za Skoku – mislim da Pajaziti danas ima više ritma i da dolazi bliže onome što želimo vidjeti. Igrao je Raci, Skelin i zadovoljan sam. Skelin je dugo bio izvan terena, ali brzo hvata stvari. Šarlija se također vratio.

Općenito sam zadovoljan. Zato im dajem minute, inače ih ne dobiješ. Danas su svi igrali jer mislim da su to zaslužili, osim Livaje i Rebe, jer to ne bi imalo smisla. Htio sam danas vidjeti Petera, kako se ponaša i kako igra, kao i ostale igrače.”

Je li Skelin ozlijeđen?

“Ne, ne. Mislim da je samo malo umoran. Dobio je udarac u jednoj situaciji.”

Pukštas?

“Sada malo trenira i vidjet ćemo kako će reagirati. Ne znamo točno, vidjet ćemo. Pokušat ćemo ga što prije dovesti u optimalno stanje. Bio je vrlo važan za nas tijekom ovog razdoblja i pokušat ćemo mu pomoći da se poboljša. Ovo je drugačija situacija, s tim problemom se nosio dugo vremena.

Sada pokušavamo pronaći rješenje, ali i ono u kojem se on osjeća sigurno i ugodno, jer nam je potreban. Sigurno nam je potreban u ovom trenutku kao opcija s klupe. Mislim da Sila radi dobro, ali trebamo da bude barem dovoljno spreman da može pomoći na toj poziciji.”