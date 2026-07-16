Garcia: Postali smo tim! Ako već moramo izgubiti, ovo je pravi način

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige nakon što su s ukupnih 3:2 izbacili slovačku Žilinu. U uzvratu na gostovanju poraženi su 2:1, no prednost od 2:0 iz prve utakmice bila je dovoljna za prolazak.

Splićani su poveli u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena pogotkom Aleca van Hoorenbeecka. Domaćin je izjednačio u 53. minuti preko hrvatskog napadača Marka Roginića, dok je konačnih 2:1 postavljeno autogolom Darija Melnjaka u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Unatoč porazu, Hajduk je zadržao ukupnu prednost i osigurao mjesto u drugom pretkolu, gdje ga očekuje ciparski Pafos. Prvi susret igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat zakazan za 30. srpnja na Cipru.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia komentirao je večerašnji poraz. “Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu, par šansi. Bili smo dobri tada, ali bez energije kao u prvoj utakmici. Da smo bili precizniji u zadnjem dodavanju, mogli smo stvoriti dobre prilike. Nije bilo panike. Žilina je snažna u duelima. Stvorila je nekoliko šansi, ali mi smo imali nekoliko napada s kojima smo sve mogli riješiti.

U par obrambenih reakcija nismo bili dobri. U posljednje tri minute imali su čisti zicer za produžetke. Odigrali smo četiri poluvremena, a u tri smo bili dominantni. Mislim da smo zasluženo prošli”, rekao je Garcia u uvodu.

“Nikad se ne želimo braniti. To nam nije namjera. Nismo mogli dobro pritiskati visoko pa su nas par puta predribrali. Imamo problema s duelima, kako na tlu, tako i u zraku”, osvrnuo se na probleme u igri.

Zašto ste toliko dugo čekali s izmjenom?

“Osjećao sam da je prvo poluvrijeme bilo dobro. Skoko je igrao dobro. Kada smo pali u drugom dijelu, onda sam napravio zamjenu. Da, mogao sam ga uvesti ranije, ali to nije bio problem. Kada smo gubili kontrolu, uveo sam Dalissona. On je drukčiji igrač od Skoke.”

Usporedite ovu utakmicu s prošlom sezonom. Može li ovakav poraz pomoći ekipi?

“Prošle sezone u Tirani smo primili gol s 25 metara. Moj osjećaj, a imao sam ga od početka, da smo zreliji. Danas smo bili dobri veći dio utakmice, ali onda smo pali. Patili smo zajedno kada smo trebali. Imali smo karakter nastaviti igrati i nakon primljenog gola. Mislim da je kemija bolja. Postali smo tim. Izgubili smo, ali ovo je način.”

O Žilini

“Žilina je težak “matchup” za nas jer su fizički dominantni. Slični su LNZ-u, s kojim smo igrali u pripremama. Nismo fizički jaka ekipa. Još smo ekipa u izgradnji. Žilina ima puno dobrih, talentiranih igrača. Klub dobro radi. To se može vidjeti na terenu.”

Najava Pafosa i očekujete li nove igrače?

“Radimo na tome, očito. To je pitanje za sportskog direktora. Zajedno s njim, radimo na tome da dovedemo igrače koji se na sve načine uklapaju u ekipu.

Pafos igra sjajno u Europi posljednje 3-4 godine, igrali su i u Ligi prvaka. Jako težak protivnik. Ako se dobro pripremimo, imat ćemo dobre izglede. Morat ćemo dati sve od sebe.”