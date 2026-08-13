Garcia: Ovdje je teško biti realan, Livaja je bio solidan

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Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je uvjerljivo prošao u play-off Konferencijske lige. Splićani su u uzvratnoj utakmici trećeg kola na Poljudu pobijedili Žalgiris 4:0 i s ukupnih 9:2 izborili posljednju kvalifikacijsku rundu.

Momčad Gonzala Garcije do pobjede su odveli Darijo Melnjak, 17-godišnji Adam Huram, Abdoulie Sanyang Bamba i Michele Šego. Nakon uvjerljive pobjede 5:2 u prvoj utakmici u Vilniusu, Hajduk je i pred svojim navijačima potvrdio dominaciju te bez većih problema osigurao prolazak.

Posljednja prepreka na putu prema ligaškoj fazi bit će poljski Raków. Prva utakmica igrat će se 20. kolovoza na Poljudu, dok je uzvrat na rasporedu 27. kolovoza u Poljskoj.

Nakon utakmice zadovoljstvo nije krio Gonzalo Garcia:

Ovo je bila dobra utakmica za Hajduk koji nije primio gol, a inače ove sezone prima dva gola po utakmici. Zašto je tomu tako?

“Primamo golove, mislim da je to zbog toga jer se povučemo. Igrali smo protiv Pafosa koji ima jake igrače. Protiv Žiline smo primili iz tranzicije, zabili su iz obje šanse. Moramo nešto promijeniti, tako je otkad sam došao. Paničarimo i moramo to promijeniti. Povučemo se, protivnik dođe u kazneni prostor i zabije. Teško je i opisati neke golove.

Moramo nastaviti raditi, ove sezone je slično kao i prošle. Nešto se pita i protivnika, Pafos nam je zabijao, Istra je zabila iz nekoliko šansi. To je težak dio trenerstva, na meni je da to popravim. Vidim što je dobro, a što ne i što moram napraviti. Svi se moraju vraćati u obranu, inače se dogode loše stvari.

Nekad morate biti realistični. Imamo puno mladih igrača, vrijeme će pokazati kakvi će biti igrači za nekoliko godina. Odigrali smo osam utakmica ove sezone, ima puno novih igrača i gradimo momčad “po putu”. Prije tri tjedna neki igrači nisu bili u kadru, a danas su startali. Sve ovisi o tome koliko ste realni.”

Čaša može biti napola puna ili napola prazna. Ajmo o pozitivnim stvarima, kod kuće niste primili gol u Europi. Što možemo očekivati protiv Rakowa?

“Hvala što gledate pozitivno. Sretan sam, momci rade sjajno i naporno. Rade najbolje što mogu, nekad je dobro, a nekad je loše. Rakow će biti težak protivnik, moramo biti organizirani, agresivni i dobri na lopti. Ako nećemo biti reaktivni, uništit će nas. Bit će teško u play-offu, napokon smo došli tu i potrudit ćemo se proći dalje.”

Cijela momčad danas je igrala dobro. Dva igrača su se istaknula, Šutalo i Raci. Slažete li se i mislite li da mogu pomoći u idućim utakmicama?

“Naravno. Sviđa mi se mentalitet Šutala, napreduje jako brzo i bio je odličan. Naravno, moramo biti oprezni s njim jer je mlad. Raci je bio dobar, kao i cijela obrana. Dobro trenira i bit će koristan u nastavku sezone.”

Priča se o tome da treba pojačati tri pozicije. Koji je prioritet Hajduka oko ulaznih transfera?

“Neću sad pričati specifično. Sve ovisi o tome što se smatra uspjehom i neuspjehom. Trebamo se pojačati, neki igrači su otišli, neki su došli i moramo vidjeti što ćemo s onima koji su tek došli. Znam što mogu očekivati od svih i trebat će nam vremena. Puno je promjena, sve ovisi o tome hoće li i netko otići.”

Kako ste zadovoljni Livajinim nastupom?

“Igrao je dobro, solidno. Napravio je ono što smo tražili od njega.”