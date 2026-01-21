Garcia o odlasku dvojice igrača s Poljuda: ‘Možda će ga Hajduk moliti da se vrati’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka Gonzalo Garcia govorio je o odlasku dvojice igrača s Poljuda.

Garcia se u razgovoru za Hajduk Digital osvrnuo na odlazak golmana Ivana Lučića i veznjaka Marka Capana s Poljuda. Lučić je otišao u Miedz Legnicu, a mladi veznjak u Žalgiris.

“Što se tiče Capana, mislim da je bio starter, onda se ozlijedio, a onda su došli drugi igrači i tada mu je bilo teško uhvatiti ritam. Ali ako pogledate posljednje sezone Capana, koji je nevjerojatan dečko, moram reći, bio je jedan od najboljih ovdje.

Prihvaća sve situacije. Radi naporno svaki dan. Uvijek se smiješi. Uvijek je pozitivan. I imao je teške posljednje sezone, ne samo ovu, već i druge. Dakle, jako sam sretan što je napravio sljedeći korak jer mora ići dalje za svojom karijerom. I vidjet ćemo, nikad se ne zna. Možda ga za četiri godine, Hajduk bude zvao, molim te, vrati se”, rekao je Garcia pa dodao:

“Ali prvo mora igrati. S Lučićem, očito situacija u kojoj je bio, nije bila za igrača Lučićeve kvalitete. Lučić je prvi vratar i nije imalo smisla da ovdje gubi vrijeme. S Lučićem je također posebno to što ga poznajem od prije. Već sam radio s njim, to mi nije bila prva sezona. Imao sam još jednu i imam blizak odnos, poštujem ga i jako mi se sviđa kao čovjek. Drago mi je da je napravio taj korak.”