Garcia o Livaji: Uživao sam ga gledati danas, ali ove sezone sam se puno puta pitao što radi na terenu

Bijeli su kontrolirali utakmicu i slavili zahvaljujući dvama golovima Marko Livaja u 23. i 58. minuti te prvom pogotku u sezoni Adrion Pajaziti u 51. minuti. Jedini pogodak za domaće postigao je Charles Agada u 84. minuti.

Utakmicu je komentirao trener Hajduka, Gonzalo Garcia:

“Igrali smo kao momčad i u napadu i u obrani. Vidjeli ste kako neki mladi igrači napreduju, oni daju dosta energije i dobra je kemija u momčadi. Uživao sam, ali uživao sam puno puta ove sezone. Šteta da nismo ranije dali gol i da smo primili ovaj na kraju. Da su zabili drugi, bilo bi stvarno ludo da se to dogodilo”, rekao je Garcia te prokomentirao sjajan nastup Livaje koji je izjednačio rekord Mije Caktaša za najboljeg strijelca prvenstva otkako se igra Liga 10:

“Igrao je odlično, trenira dobro. Kad momčad ima ovakvu energiju… Kažem, uživao sam gledati ga danas, ali puno puta nisam uživao u tome što radi na terenu. Opet igramo u nedjelju, igrat će, ali ako neće ovako uživati u igri, onda ne znam. Sretan sam što je zabio dva gola, što je asistirao, ali čitava momčad je igrala sjajno. Kad su svi tako dobri, onda on može dati ovo ekstra”.