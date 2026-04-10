Garcia o Livaji: ‘Uživam u njegovoj igri’

Trener Hajduka najavio je utakmicu protiv Gorice u okviru hrvatskog prvenstva.

Nogometaši splitskog Hajduka u nedjelju od 18:30 na Poljudu dočekuju Goricu sklopu 29. kola SuperSport HNL-a. Bit će to njihov četvrti međusobni susret ove sezone, u kojem Hajduk traži treću pobjedu, dok Gorica želi do druge. Susret je na konferenciji za medije najavio trener Splićana Gonzalo Garcia.

U uvodu se osvrnuo na kvalitetu protivnika i općenito izjednačenost lige.

“Nema velike razlike među momčadima u SHNL-u, svatko može svakoga pobijediti. Gorica je napredovala, ima talentirane i zanimljive igrače i trenera koji ih čini kompetitivnima. Sviđa mi se kako pritišću. Igrali su protiv Dinama, ali Dinamo je na drugoj razini. Bit će teško.”

Španjolski strateg govorio je o kadrovskoj situaciji i dostupnim igračima.

“Fejsuk, Diallo, Almena i Luka Hodak neće igrati. Ante Rebić je trenirao, oporavio se od ozljede. Adam Huran? Ne gledam koje je godište igrač kojeg imam. Može igrati na nekoliko pozicija, ali najviše mi se sviđa način na koji radi, njegov mentalitet. Ako nastavi ovako, nastavit će rasti. Vidjet ćemo hoće li dobiti novu priliku.”

Posebno se dotaknuo forme i utjecaja Marka Livaje za kojeg su novinari rekli da je protiv Istre ‘pokazao da je mogao igrati u Barceloni’.

“Neću ići toliko daleko u usporedbi, ali opet ću reći, uživao sam u njegovoj igri, ali i u igri drugih igrača. Igramo dobro kao momčad, a onda se kvaliteta pojedinca istakne. Katkad uživam manje, katkad više. Ali uživam gledati kad su igrači gladni. A takav se mora biti u svakoj utakmici. Nije važno to što Dinamo ima deset bodova više. Meni ne govore samo golovi, nego i to kako se odrađuje zadatak koji je pred tobom na utakmici.”

Govorio je i o napadačkoj učinkovitosti svoje ekipe u posljednjim utakmicama.

“Igramo takvu igru u kojoj stvaramo šanse. Dinamo zabija više, ali slični smo po stvorenim šansama. To je ono što jesmo. Moramo biti ubojitiji u šansama, ali vrlo sam sretan kako pristupamo.”

Komentirao je i gol iz daljine koji je postigao Adrion Pajaziti.

“Golovi će doći. To ima veze s kvalitetom udarca. Važno je to raditi i ponavljati. Ne mislite o tome koliko ste vratnica prije toga pogodili. Sad je zabio, sljedeći je važan. Bude li opet u šansi, opet će pucati. Nadam se da će i zabiti.”

Za kraj je naglasio važnost fokusa i kontinuiteta do kraja sezone.

“Nema opuštanja. Pogotovo protiv momčadi kao što je Gorica, koja je pritom u dobrom trenutku. Nema u ovoj ligi lagano osvojenih bodova. Naš posao je da rastemo do zadnje utakmice. Moj posao je da guramo igrače do njihovih limita, do zadnjeg trenutka. Cilj je da barem zadržimo sadašnju poziciju”, zaključio je Garcia.