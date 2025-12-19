Garcia: Nećemo se lagati, došao sam da pokušamo biti prvi! Pojačanja? Možda nam i trebaju

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk u nedjelju od 15 sati na Poljudu igra protiv Vukovara 1991 u 18. kolu SHNL-a. Nakon pobjede nad Lokomotivom u Maksimiru (3:1), Splićani traže novo slavlje koje bi im, uz eventualni kiks Dinama u subotu, donijelo titulu jesenskog prvaka.

U prvom ovosezonskom ogledu u Vinkovcima Hajduk je slavio uz dosta muke i s igračem više, a junak je bio Rokas Pukštas, koji sada zbog ozljede neće konkurirati. Utakmicu je najavio trener Gonzalo Garcia, koji je u uvodu odgovorio na pitanje hoće li Marko Livaja krenuti od prve minute:

“Nikad ne otkrivam sastav. Vidjet ćemo u nedjelju.”

Na pitanje o Luki Hodaku i Bambi odgovorio je:

“Hodak je bio bolestan, nije trenirao proteklih nekoliko dana. Vidjet ćemo kakav će biti do utakmice. Prije Lokomotive pitali ste me hoće li Bamba dobiti šansu. Trenirao je dobro u tom tjednu. Rekao sam da igrači dobro treniraju, a onaj tko radi dobro dobit će priliku.”

Svi su očekivali Karačića desno nakon što je otpao Hodak. Je li to znači da nije u prvom planu?

“Ne, to znači da želimo igrati na određen način. Tu se radi o karakteristikama igrača i načina koji preferiramo. No, ako tražimo nekoga tko će biti uz aut liniju od obrane do napada, to bi onda bio Karačić.”

Kakvu utakmicu očekujete u nedjelju?

“Nikad nije lako osvojiti tri boda. Vidjeli ste da je razlika između momčadi s vrha i onih drugih sve manja. Kada sam tek došao u Istru bilo je puno drukčija situacija. Razlika je bila veća. Vukovar ima jako dobre igrače, ali ne samo oni. Budžeti su sve veći i razlike između većih i manjih momčadi su sve manje. Bilo je vrlo teško protiv njih u Vinkovcima, ne očekujem ništa drukčije ni u nedjelju.”

Kako ste zadovoljni radom momčadi nakon Lokomotive?

“Trenirali su dobro. Planirali smo tjedan kao i inače, ali igrači su dobili malo više odmora. Momci rade odlično. Svi rade na 100%, atmosfera dobra, energija isto.”

Što krasi ekipu Vukovara i kako se postaviti protiv njih?

“Statistički gledano, u drugoj četvrtini prvenstva osvojili su duplo više bodova nego u prvih devet kola. To nešto govori. Agresivni su, vidi se ideja trenera. Puno centaršuteva, imaju vrlo dobrih igrača koji mogu zabiti u svakom trenutku. Očekujem tešku utakmicu, ali ako budemo na svom nivou realno je da ćemo dominirati.”

Što će biti ključ za pobjedu?

“Najvažnije je da uvijek imamo isti pristup i mentalitet. Vukovar je ušao iz druge lige, sada je to i za njih drukčije. Moramo biti oprezni, moramo ići na pobjedu i ne smijemo dozvoliti da protivnik želi tri boda više od nas.”

Koliko ste zadovoljni infrastrukturom i uvjetima u kojima momčad trenira?

“To ste me već pitali prije mjesec i pol dana. Stanje je uvijek isto. Bilo bi lijepo imati još jedan teren. Klub poput s Hajduka trebao bi imati bolje uvjete kako bi bio konkurentan ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Takve stvari mogu biti limitirajući faktor za razvoj igrača. Znam da se na pitanju infrastrukture nešto radi, ali vidjet ćemo kada će se to riješiti.”

Trebaju li Hajduku pojačanja za osvojiti titulu?

“Cilj je napraviti pomak, mlade igrače napraviti boljima. To je ono o čemu sam pričao s predsjednikom kada sam dolazio. Ali, cilj je pobjeda u svakoj utakmici. Nećemo se lagati, došao sam da pokušamo biti prvi. Možda nam trebaju nova lica, ali ne znam u kakvoj je klub situaciji. Najvažnije je da napredujemo iz tjedna u tjedan.”

Nakon 23 službene utakmice sigurno imate uvid u kvalitetu igrača. Koliko ste daleko od idealnih 11?

“Imamo sličnu kvalitetu na mnogim pozicijama. U Istri smo igrali s 14-15 igrača. Ovdje je veći broj igrača. Nemam idealnih 11. Znam što želim vidjeti na određenim pozicijama, ali da netko ima sigurno mjesto, to nije slučaj. Ako igrač zasluži igrat će, a onda je i svaka utakmica novo dokazivanje.”