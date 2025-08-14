Garcia: Neću plakati, imali smo puno šansi. Livaja? Dobro radi, ali napadač mora zabijati

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Hajduka stao je pred okupljene medije nakon što je splitski velikan doživio još jedan europski debakl.

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju.

Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Hajduk je tako još jednu godinu u nizu doživio veliko razočaranje u europskim kvalifikacijama. Nakon bolnog poraza u Tirani, s medijima je razgovarao trener Splićana – Gonzalo Garcia:

“Počeli smo utakmicu u slabijem ritmu od protivnika. Počeli su igrati presing, a mi smo kasnili u svim situacijama, u duelima. Zabili su nam gol, ali nisu imali neke velike prilike. Mi smo bili uvijek blizu njihovog šesnaesterca, ali nismo zabili. Bili smo mi dobri i s deset igrača, a onda su oni zabili gol s 25 metara. Onda su zabili i treći gol. Borili smo se, ali bilo je teško. Probali smo i ići naprijed”, rekao je u uvodu presice.

Smatra kako je Hajduk stvorio više prilika u ove dvije utakmice:

“Neću plakati, ali u dvije utakmice smo imali puno šansi. Oni su bili jako učinkoviti. Zabili su gol iz daljine i u prvoj utkamici. Danas nismo imali toliko visoku energiju, ali mislio sam da ćemo proći jer smo imali puno šansi i kontrolirali smo igru.”

Komentirao je Bambu koji je svojim isključenjem značajno otežao posao Splićanima:

“Bamba je dobro igrao. Situaciju za drugi žuti nisam dobro vidio. Dirao je loptu i ne znam je li to bilo za drugi žuti. Ovo je nogomet. Igrači znaju da smo u procesu. Igramo s puno mladih igrača koji dobivaju puno minuta na početku sezone. Moramo se oporaviti fizički i onda mentalno. Mislim da su svi razočarani, ali dali smo sve od sebe. Moramo nastaviti igrati i rasti kao ekipa.”

Pričao je o nastupu Marka Livaje:

“Livaja dobro radi i trudi se. Ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan. Igrači nisu mašine. Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji. Dao nam je dosta u ovim utakmicama.”

Hajduk sada barem neće morati igrati na dva fronta, već se može fokusirati na izazove u prvenstvu:

“S Igračima koje imamo bilo bi nam teško igrati u dva natjecanja. Neki nam igraju svaku utakmicu jer moraju. Kad bismo mogli dovesti još neke igrače, mogli bismo igrati u Europi. Sad smo fokusirani na prvenstvo, ali to nije bio cilj. Htjeli smo izboriti Europu.”