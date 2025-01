Garcia najavio Dinamo: Neću im ja govoriti što moraju raditi

“Očekujem da će nas od prve minute napasti, Dinamo je to. Neću im ja govoriti što moraju raditi, ali očekujem da će od prve minute napadati. Mi se spremamo na to. Dinamo će vjerojatno neke igrače i promijeniti u odnosu na utakmicu protiv Arsenala budući da ne mogu svi igrati Ligu prvaka. Teško mi je reći u kakvom su fizičkom stanju, to je na treneru Dinama da procijeni, ali očekujem da će biti agresivni od prvog trenutka.”

Dotaknuo se i sastava:

“Nikada ne govorim o takvim stvarima prije utakmice. Znate, kada sam prvi put došao, za neke igrače za koje nisam mislio da će biti važni, na kraju su kroz nekoliko mjeseci postali standardni prvotimci. U nogometu se stvari mijenjaju. Moji igrači toga moraju biti svjesni.”