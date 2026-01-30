Garcia: Livaja neće startati, Mlačić neće biti dio momčadi, a Almena je ozlijeđen

Nakon neugodnog poraza od Istre 1961 na Poljudu (2:1) na startu proljetnog dijela prvenstva, Bijeli sada za vodećim Dinamom zaostaju četiri boda. Susret u Velikoj Gorici na rasporedu je u subotu s početkom u 15 sati.

Garcia je na konferenciji za medije otkrio da ima određenih problema sa sastavom. “Mlačić neće biti u momčadi, Almena je ozlijeđen, Livaja neće startati, a Pukštas je blizu povratka”, rekao je trener Hajduka.

Na pitanje hoće li Šarlija i Rači činiti novi stoperski par, ostao je neodređen. “Neću vam to reći. Šarlija je dugo bio ozlijeđen, posljednju je utakmicu igrao protiv Dinama. Vidjet ćemo u subotu tko će igrati. Skelin je odigrao dobro prošlu utakmicu”, kazao je.

O mogućem povratku Rebića u momčad rekao je: “Moguće je sve, imamo tri opcije. Tu poziciju mogu igrati Bamba, Brajković i Durdov. To je to.”

Garcia se kratko vratio na poraz od Istre i pripremu za nadolazeći susret. “Teren baš nije bio dobar, ali radili smo na svemu da budemo bolji. Igrali su vrlo inteligentno, a mi smo radili na tome da se popravimo. Mislim da smo dobro pripremljeni“, istaknuo je.

Trener Hajduka analizirao je idućeg protivnika, kojeg iznimno cijeni. “Naravno da sam ih gledao. Gorica je bila opasna i kad je igrala u Splitu, vodili su, mogli su voditi i 2:0 protiv nas. Sviđa mi se Pozo, imaju napadača koji se jako trudi i mislim da imaju dobru momčad. Za nas je ovo izazov, moramo pronaći način kako doći do pobjede”, izjavio je.

Pohvalio je i trenera Gorice Marija Carevića. “Nikome ne nedostaje motivacije, pogotovo protiv nas. S tim moraš živjeti. On je tamo skoro dvije godine. Igrao sam protiv njega, puno je mijenjao sustav, ali bazirao je igru na tranziciji. On je odličan trener, inače ne bi bio tamo već dvije godine”, smatra Garcia.

Budući da su obje momčadi izgubile na otvaranju drugog dijela sezone, Garcia očekuje tešku utakmicu. “Znam da će se oni truditi u svemu, tako svi rade protiv nas. I to je tako. Igrala je tako i Istra. Meni se to sviđa. Mi moramo igrati svoju igru”, zaključio je trener Hajduka.