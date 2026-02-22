Garcia komentirao Sigurov crveni karton: ‘Četvrti sudac mi je rekao da se radi o pljuvanju’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u utakmici 23. kola HNL-a svladao Rijeku s 1:0 te je smanjio zaostatak za Dinamom na -5 bodova. Pobjedu i događanja s utakmice komentirao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“OK, nije bila lijepa utakmica, to je sigurno. Osjećam se kao u utakmici s Vukovarom, da budem iskren, u prvom dijelu nismo dobro igrali. Što se tiče organizacije, nisam siguran kako, vjerojatno zato što je Rijeka bila dobra. Ipak, nismo puno dali Rijeci, to mogu reći. Silić nas je spasio u drugom dijelu. Stvorili su nam dvije šanse u dvije minute. Imali smo i mi situacije, ali ne kao inače. U isto vrijeme bilo je teško, imali smo neke loše odluke.

Situacija oko Sigura? Nisam vidio. Ako se dogodilo, onda OK. Četvrti sudac mi je rekao da se radi o pljuvanju. Faul Petrovića je čisti crveni karton. Čeka nas Varaždin; protiv njih će biti slično kao protiv Rijeke, teško. U dobrom smo trenutku, igrali smo dobro. Nedostaje nam dosta igrača; nadamo se da će Almena uskoro biti spreman.

Marešić? Može nam donijeti nešto drugačije. Dario je jako dobar s loptom, vidjeli ste kod gola. Jako sam sretan”, rekao je Gonzalo Garcia.