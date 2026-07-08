Garcia: Klub je dao sve informacije o Livaji, a sutra želimo pobjedu protiv Žiline

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk u četvrtak od 20 sati započinje novu europsku sezonu prvom utakmicom 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline.

Splićane očekuje dvoboj s momčadi koja je prošle sezone završila na četvrtom mjestu slovačkog prvenstva i osvojila Kup, a susret je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

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Livaja?

“Marko se vratio u momčad, sve informacije vam je dao klub. Neću vam treći tko igra.”

Možemo li očekivati brži Hajduk?

“Gradimo momčad, potpisali smo nekoliko igrača. Ekipa trenira jako dobro, bolje nego prošle godine. Kemija je odlična, imaju energiju i dobro se osjećaju.”

Došli su novi igrači. Hoće li Hajduk biti prvak?

“Nemamo puno, došlo je četiri-pet novih igrača. Komuniciramo i raspravljamo o realnim mogućnostima. Borit ćemo se za pobjedu u svakoj utakmici, ali prvo trebamo izgraditi momčad i jak mentalitet.”

Što nam možete reći o Žilini?

“Dobri su, fizički su jaki, puno pritišću. Mlada su i talentirana ekipa, bit će teško, ali pripremili smo se dobro.”

Druga utakmica je u Slovačkoj, koji rezultat želite?

“6-0, haha. Utakmica je 180 minuta, moramo biti kompetitivni i igrati našu igru. Što god se dogodi sutra, neće biti kraj priče. Želimo pobjedu.”

Izgubili ste ključne igrače. Kako ih zamijeniti? Dovodite jeftinije igrače umjesto skupljih.

“Cijena ne definira kvalitetu svaki put. Igrači moraju biti gladni i pozitivni, žele rasti i napredovati. To moramo imati, ljude koji daju sve za momčad.”

Imali ste Sigura kojem nismo znali poziciju, a sad imate Hodaka s istim problemom.

“Sigur je više veznjak nego bek, a Hodak je više bek nego veznjak.”

Jeste li svjesni opasnosti koju Žilina nosi povijesno?

“Ne znam koliko sam dugo tu, svaki dan je opasan. Moram se naviknuti na to, lijepo mi je i želim uživati.”

Kako vidite trkačku moć u sredini? Jesu li vam novi igrači pomogli da podignete intenzitet igre?

“Nedostatak intenziteta nam je bio problem u nekim utakmicama. Ako svi ne rade svoj posao, lakše se vide mane. Sad imamo neke nove igrače, imamo Del Morala koji još nije spreman. Imamo Pajazitija, Pukštasa, Brrutija, Dalissona, još tražimo rješenja. Nemamo Sigura koji neće biti sa nama u iduće dvije utakmice. Moramo još graditi, ali sam zadovoljan s igračima koji su došli. Igrači koji su došli imaju odličan stav i dobru energiju u svlačionici.”

Šarlija i Krovinović su otišli, a lani su bili nositelji?

“Šarlija i Krovinović su bili važni, ali tako je kako je. Trebamo se osvježiti i donijeti novu energiju za napredak. Ne smijemo nastaviti s istim ograničenjima.”

Mišljenje o Daliću?

“Cijenim kako priča, uvijek je skroman, a to nemaju mnogi treneri. Uvijek ima dobar stav i pripremi ekipu dobro. Hrvatska je jedna od najuspješnijih ekipa zadnjih godina i uvijek su bili ponosni i samouvjereni. Imao sam čast upoznati ga, ostavio mi je dojam dobrog i skromnog čovjeka. Imam veliko poštovanje prema njemu.”