Garcia: Kad zabiješ u nadoknadi moraš biti zadovoljan. Stvorili smo ekipu koja se može boriti

Rijeka je imala 1:0 i 2:1 na Poljudu, ali nije uspjela pobijediti.

Hajduk je ovim remijem propustio preuzeti vodeće mjesto SHNL-a te je ostao drugi, dok je Rijeka nakon ovog rezultata na sedmom prvenstvenom mjestu. Svoj doživljaj utakmice ponudio je i Gonzalo Garcia, trener Hajduka:

“Kad zabiješ u nadoknadi moraš biti zadovoljan. Iako nije bila najbolja utakmica, ponekad smo htjeli previše, imali smo problema, ali zaslužili smo ovaj rezultat. Bili smo vrlo efikasni, i oni su imali nekoliko šansi. Gađali smo stative, imali smo dobre trenutke. Oni su zabili za 2:1, ali mislim da smo na kraju zaslužili rezultat.

Vidjeli ste kako se igrači bore za svog trenera, borili su se. Pokušali smo ih pritisnuti, s energijom, sa strastvenošću. Pukštas? Jako sam sretan s njim, mislim da raste. Kao i mnogi igrači. Vidi se njegova kvaliteta, može biti opasan u raznim situacijama. Mislim da smo odradili dobar prijelazni rok, novi Španjolci trebaju vremena, još nisu trenirali u grupi.

Stvorili smo ekipu koja se može boriti. Varaždin nakon pauze? Slijedi teška utakmica na teškom terenu. Drago mi je što igrači idu s reprezentacijama. Nije loše za nas da se malo odmorimo, do sada je bilo dosta stresno. Pokušat ćemo se odmoriti, Španjolci će morati raditi, igrat ćemo i prijateljske utakmice”, rekao je Gonzalo Garcia.