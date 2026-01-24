Funcuti danas prosvjeduju zbog stanja u HNK Šibenik: ‘Bilo bi lijepo da se pojave gradski oci’

Navijačka skupina Funcuti pozvala je čelne ljude Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije da se pridruže današnjem prosvjedu zbog stanja u HNK Šibenik.
Prosvjed je zakazan za subotu od 16 sati ispred Gradske uprave (Krešimirov dom), a nosi poruku ljubavi prema klubu i želje za stabilnom budućnošću nogometa u gradu.
U priopćenju Funcuti ističu da je skup namijenjen svim građanima Šibenika i svima koji vole šibenski sport, a ne samo navijačima:
“Skup za HNK Šibenik je skup za sve građane ovog grada i ljude koji vole šibenski sport. Upravo iz tog razloga smatramo kako bi lijepo bilo da se na istome pojave i gradski oci, kao javne figure koje predstavljaju grad Šibenik, a i županiju.”
Funcuti su posebno pozvali gradonačelnika Željka Burića, dogradonačelnika Danijela Miletu i župana Paška Rakića da se pridruže prosvjedu i svojim dolaskom pokažu da klub i sport u gradu nisu tek puka formalnost.
Funcuti žele jasno dati do znanja je stalo do sudbine HNK Šibenik te da od ljudi koji javno predstavljaju grad i županiju očekuju veći angažman i odgovornost.
