Fruk: Zaslužili smo ovo, puno nam znači što ćemo uzvrat igrati pred Armadom na Rujevici

Rijeka je u šestom, posljednjem kolu Konferencijske lige u Krakovu odigrala 0:0 protiv Šahtara. Tim remijem hrvatski prvak završio je ligašku fazu na 16. mjestu s devet osvojenih bodova te izborio plasman u nokaut-fazu natjecanja i europsko proljeće prvi put nakon 46 godina.
Pobjedom su Riječani mogli osigurati plasman među osam najboljih i izravan ulazak u osminu finala, no do tog cilja nisu uspjeli doći. U doigravanju za osminu finala čeka ih jedan od dva moguća suparnika – poljska Jagiellonia ili ciparska Omonia – a konačni par bit će poznat nakon ždrijeba.
Šahtar je ovim bodom završio natjecanje na petom mjestu s 13 bodova te se izravno plasirao u osminu finala.
Utakmicu je prokomentirao najbolji igrač Rijeke, Toni Fruk: “Hvala na čestitkama, bila je teška utakmica i stvarno dobar protivnik, ali smo uzeli bod. Nismo imali što za izgubiti, htjeli smo se nadigravati, ali na kraju zaslužen bod i prolazak dalje.
Brzi su, tražili su međuprostor, imaju dobre igrače 1 na 1 i trebalo nam je neko vrijeme da uspijemo to zatvoriti. Nismo iskositili svoje šanse, ali i ovo je dobro”, rekao je Fruk.
Rijeka će u play-offu igrati protiv Jagiellonije ili Omonije: “Puno nam znači da drugu utakmicu igramo doma, vidjet ćemo što će biti. Bilo je dosta oscilacija tijekom natjecanja, ali smo uspjeli izvući najbolje”, zaključio je Fruk.
